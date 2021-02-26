«Арматы» станут штабами на поле боя

26.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Минобороны РФ разрабатывает систему применения новейшего танка Т-14 «Армата», которые смогут управлять другими боевыми машинами в боевых условиях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Из «Армат» планируется формировать из отдельные полки и батальоны, а также отправлять в уже созданные воинские части.

«Благодаря уникальной АСУ командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени. Используя средства радиоэлектронной борьбы, Т-14 способен защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. А в случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125-миллиметровой пушки 2А82-1М», – пишет издание.

«Командир танковой роты или батальона на специальном экране, установленном в «Армате», сможет увидеть не только позиции противника, но и где находятся его боевые машины, узнать, какую задачу они выполняют, их техническое состояние и даже остаток боекомплекта. Чтобы отдать приказ, надо будет как в компьютерной игре указать место или цель и нажать несколько клавиш. В режиме реального времени командир сможет вызвать удар авиации и артиллерии», – описывает принцип действия газета.

В свою очередь главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отмечает, что в ВС РФ сейчас создано более ста тактических групп, укомплектованных контрактниками и готовых к немедленному применению. И для них «Армата» в качестве командирского танка, даже если сами подразделения оснащены другими машинами, была бы очень полезна, поскольку Т-14 уже интегрирован в систему управления тактического звена и оснащен аппаратурой закрытой передачи данных.

Кроме того, продолжает эксперт, машина обеспечивает ситуационную осведомленность гораздо большую, чем на танках предыдущих поколений, а командир на ней получит лучшие возможности по управлению подразделением и организации взаимодействия с другими частями.

«В «Армату» изначально был заложен потенциал, который позволяет машине выполнять функции командирского танка, — говорит военный эксперт Алексей Хлопотов. — Она разрабатывалась в эпоху сетецентричных войн, и к ней предъявлялись соответствующие требования. Танк полностью интегрирован в систему управления как на тактическом, так и на стратегическом уровне.

Информация с него поступает на все командные пункты. Современные цифровые технологии дали возможность сделать танк таким, чтобы он мог управлять не только обычными машинами, но и роботизированными, разработки которых сегодня только ведутся».

Как сообщал «ПолитНавигатор», из «Арматы» сделают автономного боевого робота.