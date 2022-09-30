Армии России может быть нанесено серьёзное поражение накануне торжеств в Кремле

Новости Украины

Несмотря на то, что уже неделю шли сообщения о непрекращающихся попытках ВСУ наступления на Красный Лиман, российской стороне так и не удалось стабилизировать фронт – сегодня ночью обороняющий город гарнизон может оказаться в полном окружении. ВСУ подтянули дополнительные силы и прорвали фронт в районе Дробышево-Ставки, сообщил командир батальона «Русский легион» Сергей Фомченков.

«Тяжёлая ситуация под Лиманом. Наши за сегодняшнюю ночь возможно уже попадут в полное окружение. Сегодня днём в Кремле будет праздник присоединения новых территорий. Митинг. Взаимные поздравления. Ситуация в Лимане плохой фон для праздника», – комментирует экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

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Тревожные данные подтверждает и работающий на позициях русских войск военкор Герман Куликовский.

«Под Лиманом обстановка крайне сложная. Противник наносит основной удар под Ямполем и на Торское, с целью окончательно перерезать трассу Кременная-Лиман и окружить наши войска. Атакует крупными силами при поддержке артиллерии, Хаймарсов и бронетехники. Сегодня будет очень сложная ночь и завтра очень сложный день», – пишет он.

Обозреватель Борис Рожин замечает:

«Власти ДНР обещают скорые позитивные изменения на фронте. Пора бы уже, а то последствия Балаклеи откровенно затянулись».

Военкор Семен Пегов называет сегодняшнюю ночь решающей.

«Эта ночь будет решающей для Красного Лимана. Кто-то может скептически сказать «в очередной раз». Но мы достоверно утверждаем, опираясь сразу на несколько надёжных источников – так жестко и так опасно там ещё не было. Помимо прорыва к Ставкам и фактической блокаде Дробышева прибавилась обрывочная информация о том, что начались бои и за Ямполь. Клещи вокруг Лимана могут сомкнуться в любой момент. Там ещё остаются люди, в том числе бойцы НМ ДНР и Русской Армии. Драматизма к ситуации прибавляет тот факт, что завтра должен быть по идеи торжественный и исторический день. Поэтому дай Бог, чтобы трагедии не случилось! Мы молимся за вас, наши Герои!».

Политолог Сергей Марков предупреждает о том, что падение Лимана будет раскручиваться Украиной, чтобы перебить эффект от торжеств в Москве.

«Российские войска в Лимане могут быть окружены уже этой ночью. Они уже почти окружены. Это будет второе серьезное поражение армии России этой осенью. После катастрофы под Харьковом. Окружение российских войск в Лимане и их плен – это не лучший фон для выступления Владимира Путина завтра в Кремле. Войскам в Лимане требуется срочная помощь».