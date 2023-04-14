«Армия будет расти» – Коц анонсировал «революционные изменения» в мобилизации

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Создание единого электронного реестра военнообязанных и цифровизация системы призыва позволят значительно модернизировать всю срочную службу в России.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был принят закон по электронным повесткам, не понимаю возмущения по нему. События прошлого года показали, что система призыва настолько морально устарела, настолько неработоспособна и архаична, что её, безусловно, надо менять, что-то думать. У нас прекрасно выстроена налоговая служба, без лишней бюрократии, все документы, за которыми мы раньше стояли в очередях, сейчас оформляются на Госуслугах», – сказал Коц.

Он пояснил, что существующая сейчас забюрократизированная система полна ошибок – непригодные к службе часто призываются, а военнообязанные «косят».

«Цифровизация этой застарелой и заржавевшей системы давно назрела… Тут надо отдельно подчеркнуть, что цифровизация идёт не ради какой-то очередной мобилизации, а ради призыва на срочную службу. У нас будут революционные изменения, будет изменяться и возраст призыва, и количество людей в армии будет увеличиваться. И надо исключить моменты, когда люди вынуждены бегать по больницам, ВУЗам, ЗАГСам, и доказывать то, что они доказывать не должны. Электронная система должна сама отсекать больных, многодетных, студентов, и так далее», – добавил военкор.