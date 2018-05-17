17.05.2018, Горловка, Анастасия Самойлова

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Армия ДНР нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ в районе Горловки

В ДНР уничтожен минометный расчет ВСУ, обстреливавший поселок шахты Гагарина.

Об этом у себя в телеграмм-канале написал донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш источник в командовании ДНР сообщил, что днём украинская армия с позиций в районе шахты Южная вновь открыла огонь из миномётов по посёлку шахты Гагарина. Для защиты мирного населения бойцы ДНР вынуждены были уничтожить противника.

Для этого наше подразделение выдвинулось на одну из господствующих высот, брошенную ВСУ несколько дней назад, и с фланга нанесло удар по противнику», – отметил журналист.

В результате атаки у ВСУ четверо погибших. У армии ДНР потерь нет.

Напомним, вчера вечером украинские военные открыли огонь из тяжелых орудий по прифронтовому поселку под Горловкой, в результате чего погибла мирная жительница.