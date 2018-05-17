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ВИДЕО: последствия артудара ВСУ по посёлку Гольмовский на Донбассе
Вчера вечером украинские военные открыли огонь из тяжёлых орудий по прифронтовому посёлку под Горловкой, в результате чего погибла мирная жительница.
Видео с последствиями артиллерийского обстрела опубликовал канал «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Местные жители рассказали, как снаряды били по домам, проламывали крыши и перегородки.
«Очень страшно. Как детей в школу, в садик вести? Мы боимся, всё закрыли. В любой момент может прилететь, даже сейчас», – рассказала одна из жительниц посёлка.
«Мы вчера с соседкой спокойно сидели, разговаривали, ещё сказали: «Тихо как, хорошо, какая красота, всё пахнет». Только сказали – как с той стороны начало лететь», – вспоминает её соседка.
По словам очевидцев, погибшую под обстрелом женщину просто разорвало на куски. Ей было 35 лет, ребёнок остался один, родители её умерли.
«В полвосьмого вечера ни с того ни с сего как начало всё рваться. Били со стороны Украины. С Магдаленовки, с Семигорья и со Светлодарска – там везде стоят ВСУ. Били тяжёлым», – рассказал житель прифронтового посёлка.
Метки: артобстред, видеосвидетельство, ВСУ, ДНР, жертвы
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