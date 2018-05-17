17.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

1 194 просмотров

ВИДЕО: последствия артудара ВСУ по посёлку Гольмовский на Донбассе

Вчера вечером украинские военные открыли огонь из тяжёлых орудий по прифронтовому посёлку под Горловкой, в результате чего погибла мирная жительница.

Видео с последствиями артиллерийского обстрела опубликовал канал «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Местные жители рассказали, как снаряды били по домам, проламывали крыши и перегородки.

«Очень страшно. Как детей в школу, в садик вести? Мы боимся, всё закрыли. В любой момент может прилететь, даже сейчас», – рассказала одна из жительниц посёлка.

«Мы вчера с соседкой спокойно сидели, разговаривали, ещё сказали: «Тихо как, хорошо, какая красота, всё пахнет». Только сказали – как с той стороны начало лететь», – вспоминает её соседка.

По словам очевидцев, погибшую под обстрелом женщину просто разорвало на куски. Ей было 35 лет, ребёнок остался один, родители её умерли.

«В полвосьмого вечера ни с того ни с сего как начало всё рваться. Били со стороны Украины. С Магдаленовки, с Семигорья и со Светлодарска – там везде стоят ВСУ. Били тяжёлым», – рассказал житель прифронтового посёлка.