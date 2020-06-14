Армия ДНР «насыпала» ВСУ и возвращается в обычный режим

14.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

С завтрашнего дня в армии ДНР отменяется повышенная степень боевой готовности, введенная несколько недель назад в ответ на участившиеся украинские обстрелы. Тогда защитники республик получили приказ быть готовыми к жестким ответным мерам. В результате разведка сообщала о резко возросших потерях украинской армии.

Теперь глава ДНР Денис Пушилин приказал снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции с завтрашнего дня до обычного уровня.

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«С учетом изменений, произошедших в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения в период с 20 мая 2020 года, принимая во внимание результаты проверки работы системы государственного и военного управления в условиях обострения военной ситуации, приказываю с 15 июня 2020 года снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры Донецкой Народной Республики.

В случае возобновления со стороны ВСУ целенаправленных обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики обеспечить применение мер адекватного реагирования, а также, в зависимости от ситуации, приведение подразделений Народной милиции в режим полной боевой готовности», – говорится в специальном заявлении Пушилина.