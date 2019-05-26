Армия ДНР раскрыла тайны военного кабинета Зеленского

26.05.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате кадровых перестановок в высшем командном составе ВСУ после смены президента Украины на высшие должности попадают генералы, ответственные за поражения в «котлах» и массовую гибель украинских солдат в 2014-15 годах.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начальник Генерального штаба ВСУ Хомчак и командующий «ООС» Сырский несут персональную ответственность за гибель тысяч солдат в «Иловайском» и «Дебальцевском» котлах. Теперь дошла очередь до назначения на высокую и ответственную командную должность Микаца, который лично несет ответственность за сдачу Донецкого аэропорта и гибели сотен простых солдат, брошенных им в развалинах терминала», – рассказал Даниил Безсонов.

По его мнению, если официальный Киев решится на новые военные авантюры, тысячи матерей, жён и детей не дождутся своих сыновей, мужей и отцов.