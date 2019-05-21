Назначение нового главы Генштаба Украины оборачивается огромной «зрадой»

21.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Назначение нового главы Генштаба Украины Руслана Хомчака оборачивается новой «зрадой» – украинские националисты уже выяснили, что именно он ответственен за одно из главных поражений ВСУ в Донбассе в так называемом Иловайском котле.

Андрей Качор, главный редактор базирующегося в Виннице, вотчине Петра Порошенко, издания «Вежа» называет Хомчака «малоросом», несмотря на его происхождение из Львова.

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«О только что назначенном малоросе начальником Генштаба.

1.Руслан Хомчак окончил Московское обще-военное училище.

2.Стремительный карьерный взлет Хомчака начался после прихода к власти Виктора Януковича. В 2011 году полковник Хомчак указом президента Украины № 859/2011 от 23 августа 2011 года получает воинское звание генерал-майора. В мае 2012 его повышают по должности начальника штаба 8-го армейского корпуса до командира 6-го армейского корпуса, а в августе 2013 года присваивают генерал-лейтенанта.

3.Во время войны на востоке Украины Руслан Хомчак занимал должность командующего сектора «Б» сил Антитеррористической операции. В его адрес часто звучали обвинения в некомпетентности и измене от представителей общественности и добровольческих батальонов.

В частности, в конце мая появилась информация, что генерал-лейтенант Хомчак саботировал выдачу оружия батальону территориальной обороны «Айдар» и никак не реагировал на доклады о необходимости оказания медицинской помощи бойцу батальона, за что сослуживцы вынуждены были самостоятельно доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Более того, он издал приказ, согласно которому «Айдару» запрещалось проводить любые боевые действия.

4.Во время операции по взятию Иловайска, которая осуществлялась под непосредственным руководством Хомчака значительно меньшими силами, чем предполагалось по плану, большая часть бойцов из добровольческих батальонов попала в окружение.

Причиной тому стало отступление военных формирований от Новоазовска, что позволило боевикам «ДНР» и российским солдатам окружить представителей батальонов территориальной обороны.

На помощь им была направлена бригаду Нацгвардии, однако, не дойдя до места назначения, те получили приказ командования возвращаться обратно.

С другой стороны, как утверждали бойцы батальона «Азов», Хомчак во время попыток освобождения Иловайска добровольческими батальонами отказывался идти с ними в бой по надуманным причинам», – сообщает Качор в своем блоге.

Нелестные отзывы публикует о Хомчаке и украинский националистический ресурс «Петр и Мазепа», представляющий читателям воспоминания выжившего в Иловайском котле боевика АТО.

В публикации говорится, что это именно «Хомчак дал приказ колоннам выходить с оружием по первоначальному маршруту» вопреки договоренностям, что украинские солдаты и боевики нацбатов покинут окружение безоружными.

В итоге «украинские подразделения были расстреляны, колонны были рассеяны, техника подбита, а бойцы начали выходить из района боевых действий пешком».

Как следует из воспоминаний, Хомчак бежал из окружения вместе с нынешним депутатом Верховной Рады экс-боевиком АТО Юрием Березой.

«Хомчак и Береза, ехавшие вместе, не координировали действия бойцов в колоннах. Заехав в лесопосадку, они бросили автомобили. И Хомчак с Березой, водителем и журналистами, которые до этого были в бусиках, начали продвигаться в лесополосе.

После чего ночью, бросив журналистов и солдата (раненого водителя), вдвоём вышли пешком из окружения.

Уйдя от журналистов, Хомчак и Береза пропали с радиоэфира на три дня, не выходили на связь, и никто не может подтвердить, где они были в течение этих трёх дней. Появившись у населённого пункта, который контролировали ВСУ, Хомчак отказался прибыть в штаб для отчёта, сказав, что ему надо привести себя в порядок, и уехал в Днепропетровск. Береза также не явился в штаб для предоставления отчёта по действиям», – пишет «Петр и Мазепа».