Армия Донбасса открывает охоту на турецкие беспилотники

04.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Если Украина решится направить против ЛДНР закупленные у Анкары ударные беспилотники, чего недавно потребовал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, в тот же день защитники Донбасса смогут продемонстрировать общественности обломки турецких дронов.

Об этом говорится в сюжете, подготовленном пресс-службой НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для получения военной и финансовой помощи от США Киеву необходимо поддерживать в горячей фазе войну на Донбассе. При этом, чтобы произвести впечатление на партнеров из НАТО, украинское командование может решиться на применение против народных республик турецких ударных БЛА «Байрактар». Впрочем, ПВО ДНР готово к такому повороту событий и, в случае боевого применения БЛА, он тут же будет сбит», – предостерегают в оборонном ведомстве.

При этом даже на украинской стороне не все уверены в целесообразности этих тяжёлых, отличающихся слабой скоростью и манёвренностью дронов.

«Если он летает над курдскими повстанцами, которые его не могут сбить, он может летать 24 часа, да. Если он вылетит с нашей территории и полетит на территорию оккупированного Донбасса, он будет сбит в течении 10 минут», – признает видный участник майдана, волонтер «АТО» Юрий Касьянов.

ДНР создала и приняла на вооружение новые комплексы радиоэлектронной борьбы, позволяющие эффективно обнаруживать и подавлять деятельность беспилотников и средств связи противника.

Кроме того, специалистами республики проведена модернизация ЗРК, захваченных в качестве трофеев во время боёв в 2014 году. После модернизации трофейные комплексы получили способность обнаруживать цель на дальности до 65 километров, сбивать её на удалении 15 километров и делать это на высотах до 7 тысяч метров.

Обычно турецкая армия использует беспилотник в пустынной и горной местности, на Украине и в Донбассе совсем другие условия. По словам специалистов, применять БПЛА можно не более 150 дней в году, во все остальные дни полёту мешает облачность, а пускать беспилотник на высоту менее 2000 метров – это самоубийство.

«Мы полностью готовы к подобной угрозе с воздуха. Нет сомнения, что, если Украина когда-нибудь сможет справиться со всеми техническими трудностями и коррупционными скандалами вокруг проекта «Байрактар» и направит его против нас, мы в этот же день продемонстрируем его останки общественности», – заверили в НМ ДНР.