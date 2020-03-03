Турчинов требует бросить турецкие ударные дроны против ЛДНР

03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поражение целей в ЛДНР далеко за линией фронта будет самым весомым аргументом со стороны Киева, куда эффективнее любых предупреждений и переговоров.

Об этом у себя на официальном сайте написал экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турецкие боевые беспилотные авиационные комплексы «Байрактар» доказали свою высокую эффективность во время нанесения точечных ударов по военным объектам в Сирии. Именно эти беспилотники уничтожили российские противовоздушные зенитно-ракетные комплексы, поразили командные пункты и другую боевую технику армии Асада – главного союзника РФ на Ближнем Востоке.

В начале 2019 Украина приобрела эти боевые беспилотные комплексы у наших турецких партнеров и провела их испытания на военных полигонах.

Вместе с тем, в течение года не было ни одного боевого применения этой высококлассной военной техники в ответ на агрессивные действия и провокации российско-террористических группировок на Донбассе.

Ежедневно враг обстреливает наши позиции, уже даже в тылу, нанося мощные удары, что приводит к значительным потерям. В это же время высококачественная техника стоит в ангарах», – написал Турчинов.

По его мнению, Киеву пора использовать опыт «турецких партнеров», задействовав весь потенциал, которые есть у ВСУ.

«Именно это может отбить желание обстреливать наши позиции. Более того, демонстрация врагу нашей способности уничтожать цели и коммуникации на значительном расстоянии от линии фронта будет значительно более действенным, чем все предупреждения и переговоры. Только такие аргументы способны заставить их прекратить провокации и защитить жизнь наших военных и гражданских лиц», – добавил экс-секретарь СНБО Украины.

Как сообщал «ПолитНавигатор», с 26 по 28 февраля Турция в Сирии потеряла 12 боевых беспилотников.