Армия Приднестровья нуждается в пополнении: Молдавская угроза никуда не исчезла

14.07.2019, Тирасполь, Валерия Антонова

В Приднестровье собираются запретить поступать на государственные должности тем, кто не прошел воинскую службу по призыву, не имея на то уважительных причин. Верховный Совет республики одобрил в первом чтении изменения в законодательство, полагая, что такая мера позволит повысить престиж армейской службы и заставит молодых людей задуматься, стоит ли уклоняться от исполнения воинского долга.

Авторы поправок депутаты Игорь Буга, Руслан Гареев и Андрей Сафонов ссылаются на опыт России, с которой Приднестровье гармонизирует законодательство. «Подобная норма действует в Российской Федерации. Нужно исходить из реалий сегодняшнего дня – геополитическая обстановка говорит в пользу того, что подобный закон должен быть и у нас», – заявил в парламенте Игорь Буга.

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В РФ для граждан, не прошедших срочную службу без законных на то оснований, действует 10-летнее ограничение на работу в госструктурах (то есть до 37-летнего возраста). То же самое планируется сделать в Приднестровье.

По словам разработчиков поправок, идею поддерживает президент республики Вадим Красносельский. Власти считают, что государство, которое в последние годы старалось популяризировать срочную службу в армии, имеет право предъявлять дополнительные репутационные требования (а именно обязательное прохождение службы по призыву) к претендентам на государственные посты.

За армию в Приднестровье и вправду взялись. Провели амнистию в отношении всех военнослужащих, кто ранее покинул воинские части или стал уклонистом, сократили срок службы по призыву с 18 до 12 месяцев, внедрили альтернативную службу, для солдат-срочников ввели режим рабочего времени – дали возможность покидать место несения службы по окончании рабочего дня и таким образом «обнулили» дедовщину. Улучшили обмундирование, питание военнослужащих, боевую подготовку, стали развивать спорт в армии и даже создали с нуля Суворовское училище.

Военнослужащим предоставили право совмещать срочную службу с учебой в университете. Студенты, призванные в армию после первого курса вуза и решившие продолжать учебу на заочном или вечернем отделении, освобождаются от платы за обучение. Сегодня молодежи предоставляется около двух десятков различных отсрочек – по состоянию здоровья, в связи с семейным положением или продолжением образования. Например, отсрочку на весь период обучения получают студенты физмата, медфака и обучающиеся в вузах за пределами Приднестровья.

В Минобороны республики говорят, что количество уклоняющихся от призыва с каждым годом уменьшается. Военное ведомство связывает это с повышением престижа армии, переходом на режим прохождения службы по принципу рабочего дня. Ушли в прошлое страшные рассказы о поборах в армии и издевательствах над срочниками.

Тем не менее, у молодежи служба в армии все-таки не очень популярна. Молодые люди, не желая терять год, стараются, если есть возможность, отложить службу в армии или вообще избежать ее, уезжают учиться за пределы республики.

Ребята, которые уже служат, говорят, что не все так хорошо в армии, как рассказывают в официальных СМИ воинские начальники. Некоторые по-хорошему завидуют солдатам-срочникам, которые проходят службу по призыву в дислоцирующейся в Приднестровье Оперативной группе российских войск, где и оснащение лучше, и армейская жизнь содержательнее.

Не стоит забывать о том, что в республике в силу социально-политических и экономических факторов постоянно сокращается количество мужчин призывного возраста. О количестве молодых людей, которые могут встать под ружье, можно судить, например, по количеству выпускников. Так, например, если в 2015 году школу в Приднестровье окончили около 2,5 тысячи человек, то в 2019-м – уже всего 2 тысячи.

Не все благополучно с призывом на военные сборы военнослужащих запаса. Военкоматам трудно набирать военнообязанных на специальные трехмесячные сборы для пополнения подразделений миротворческих сил (с 1992 года приднестровцы несут службу в составе Совместных миротворческих сил, куда также входят контингенты миротворцев России и Молдовы; военнослужащие МС дежурят на 15 стационарных постах и КПП, расположенных на ключевых участках Зоны безопасности на берегах Днестра).

Так, на 2019 год для военного контингента Приднестровья в составе МС установлен лимит призыва военнообязанных на сборы в количестве 2060 человек. Неохотно идут на сборы работающие граждане. Руководители крупных предприятий-экспортеров нередко обращаются в Минобороны с просьбой освободить от призыва на сборы мужчин, занятых в производственном цикле, чтобы не срывалось выполнение зарубежных контрактов. Это, например, больной вопрос для текстильного гиганта «Тиротекс», откуда ежегодно на военные сборы призывают по 300 – 400 человек.

Вопрос комплектации миротворческих сил за счет постоянного состава решить не удается, поскольку денежное довольствие приднестровских военных, служащих в МС по контракту, весьма невысоко.

Между тем возможность отказа от массового призыва и создания профессиональной армии в Приднестровье на государственном уровне не рассматривают. Вопрос этот, конечно, регулярно возникает, но руководство республики всякий раз говорит: во-первых, это очень дорого, во-вторых, в неблагоприятных внешних условиях, в которых находится Приднестровье, каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, семью.

Отметим, что приднестровская армия была создана, когда возникла необходимость вооруженной защиты республики от молдавских националистов. 6 сентября 1991 года была сформирована Республиканская гвардия (прообраз Вооруженных сил ПМР), которая фактически сразу вступила в ожесточенные бои с агрессором – силовиками Республики Молдова.

Позже были созданы регулярные Вооруженные силы ПМР. Сегодня они комплектуются на смешанной основе: службу военнослужащие проходят на призывной и контрактной основе.

Армия представляет собой сухопутные войска, в состав которых входят танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения спецназначения.

Отношения с РМ не урегулированы и остаются напряженными, потому армия Приднестровья всегда должна находиться в постоянной боевой готовности.

Нынешней весной разговор о перспективах полного отказа от обязательной службы в пользу профессиональной армии вели участники республиканского молодежного слета «Лидер» с президентом Вадимом Красносельским. Президент заявил школьникам и студентам, что приднестровская армия – и так профессиональная, поскольку большая часть военных служит по контракту. Рассуждая о необходимости службы по призыву, Красносельский напомнил историю Великой Отечественной войны – к осени 1941 года «вся мощная РККА была фактически уничтожена», и лишь «благодаря народному ополчению, в которое входили обученные люди, благодаря призыву в войска Советскому Союзу удалось выиграть войну».

«Срочная служба дает людям элементарные навыки по защите себя, своих близких, своего государства. Конечно, война – это плохо, но если хочешь мира – готовься к войне. В Приднестровье созданы все условия для прохождения срочной службы. Она идет по принципу рабочего дня, студенты имеют право учиться, максимально улучшены бытовые условия. Ждем вас, чтобы вы отдали свой воинский долг», – сказал президент молодежи.

Вот власти и ищут способы привлечь людей в армию отсрочками и привилегиями, а иногда – и ограничениями, как в случае с запретом для уклонистов поступать на государственные должности.

Кстати, этот законопроект вызвал дискуссию и в парламенте, и в обществе. Высказывались едкие замечания по поводу того, что будущий закон не мешало бы распространить на нынешних приднестровских чиновников, многие из которых в армии никогда не служили.

«У нас некоторые депутаты, не служа в армии вообще, дослужились в запасе до полковников. А в правительстве 80 % не служивших»; «Любят у нас гармонизироваться с РФ. Странно, что те же авторы не предложили гармонизироваться в части обязательного декларирования имущества со стороны чиновников», – писали пользователи Facebook в популярной группе «Приднестровье Онлайн».