Армия России не по зубам Западу. Ставка сделана на идейное разложение

26.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Осознавая военную мощь Москвы, геополитические противники РФ пытаются промыть мозги российскому населению.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель Виктор Баранец.

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Он обращает внимание на недавнее заявление советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого, сказавшего, что Запад во главе с США начал против России войну нового типа – «ментальную».

«Менталитет — это дух, склад ума, или «совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, присущих народу». Вот на всю эту совокупность и пытается влиять Запад, на полную катушку включая свою гигантскую пропагандистскую машину. Эта машина упорно стремится втемяшить мысль, что Россия – зло и угроза всему миру, что это страна-оккупант, прогнившая от коррупции, что здесь нарушаются права целых наций, а президент – вообще «убийца». Вот так и формируется менталитет нашего государства. Прямо как во времена Рейгана, который обозвал СССР «империей зла», – отмечает Баранец.

По его словам, «ментальную войну» Запад ведет и в самой России.

«Иными словами, если противник не способен одолеть нас вооруженной силой, он берется за идеологическое оружие, дабы промыть до нужной кондиции мозги своего врага. А то, что враг — Россия уже открыто говорится на высшем уровне в НАТО, США и ЕС. И как тут не вспомнить, что разрушение Советского Союза начиналось именно с этого. Сделаны ли в России выводы из тех трагических уроков? Ведь даже страна с очень мощной армией может потерпеть поражение, если ее граждане будут разложены врагами идейно», – предупреждает обозреватель.

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