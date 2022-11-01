Армия Сербии повысила уровень боеготовности в ответ на действия косовских сепаратистов

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Вооруженные силы Сербии по приказу Верховного главнокомандующего и президента страны Александра Вучича перешли в состояние повышенной боевой готовности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщил министр обороны Милош Вучевич, это сделано в связи с возможностью обострения ситуации на административной линии разграничения с самопровозглашенной «Республикой Косово».

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«Никто не хочет конфликта, но Сербия – серьёзное государство и предпринимает меры, чтобы отреагировать на возможные проблемы. Армия готова выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего ради защиты своих граждан, включая сербов Косово и Метохии. Сербия выступает за диалог, лучше сто дней вести переговоры, чем один день провести в окопе», – заявил Вучевич в эфире сербского телеканала «Хепи».

Милош Вучевич.

Министр обороны Сербии отметил, что не считает, будто международное сообщество, и прежде всего страны «Квинты» (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия), не имеют никакого влияния на Курти и Приштину.

Он добавил, что присутствовал на беседе президента Сербии с делегацией НАТО, и в Альянсе тоже не хотят эскалации в Косово, а считают нужным вернуть процесс за стол переговоров, чтобы решение было найдено путем диалога между Белградом и Приштиной.

Вучевич также напомнил, что в «Республике Косово» де-факто создана армия, хотя это является нарушением Резолюции СБ ООН 1244 и «Кумановских соглашений», которые остановили натовские бомбардировки Югославии в 1999 году.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 1 ноября косовские сербы начали получать от властей «Республики Косово» повестки с требованием сменить регистрационные номера автомобилей на выданные самопровозглашенной республикой, при этом в будущем сербам грозят штрафы и конфискация автомобилей.