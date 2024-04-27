Армия в СВО бьется за ментальную независимость России

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Метальная безопасность России, которая долгое время находилась в «информационной оккупации», доктринально не обеспечена.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации, посвященном информационной политике страны в условиях международных кризисов, заявил советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужна стратегия ментальной безопасности. Нам нужна концепция, закрепленная на государственном уровне защиты, сохранения и продвижения наших ценностей, в которых сама история лидерами нас назначила. Так сложилось», – сказал Ильницкий.

Он считает, что СВО оздоровила ситуацию в стране.

«Наши парни решают задачу – сломать вековую волю Запада и обессмыслить его политику, направленную на уничтожение России через насилие и войну в разных ее транскрипциях, которую он пытается реализовать согласно своим концепциям. Мы должны (и наши парни за это бьются) показать свою волю через действия, подкрепленные информационно-когнитивными и ментальными основами, чтобы что наше, то наше – не замай. Ради этого наши парни там и воюют», – сказал Ильницкий.