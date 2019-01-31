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31.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Россия, Украина
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Армию ДНР пополнят 100 тысяч добровольцев из России

В случае активизации боевых действий и наступления армии Украины на республики Донбасса, в ДНР прибудут сто тысяч добровольцев. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, добровольцы из России понимают, что Донбасс – это часть их территории и война уже пришла сюда.

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«Из России готовы приехать порядка 100 тысяч добровольцев, и они понимают, что эта война проводится на их территории. Поэтому людей будет достаточно. В 2014 году было много добровольцев. Первые люди ехали, когда еще на границе стояли украинские пограничники, и через Украину ехали. Русский человек так устроен, что, когда видит, что без него нельзя – он приходит. Да, сейчас добровольцев немного. Нет таких боевых действий, как были. Те люди хотят приложить свою руку, а не просто проходить службу. В основном у нас сейчас местные люди», – заявил Басурин.

Ранее координатор проекта «Доброволец.орг», занимающегося отправкой добровольцев в Донбасс, Михаил Полынков заявил, что ветераны боевых действий в Донбассе из Российской Федерации готовы отправиться в ЛДНР, чтобы помочь республикам.

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