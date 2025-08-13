Армяно-азербайджанский договорняк свидетельствует: надо жёстче завершать СВО – полковник ВС РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Причиной происходящих антироссийских демаршей является не факт СВО, а то, что спецоперация до сих пор не завершилась победой.

Об этом в своём видеоблоге заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим по развитию ситуации, что Россию пытаются обкладывать как дикого зверя флажками, пытаются оторвать нас от Ирана, пытаются нас как-то в Латинской Америке зажать. Но какие-то неуспехи на политической арене, такие как американо-армяно-азербайджанское соглашение о Зангезурском коридоре – это не следствие СВО. Это следствие того, что мы ещё не победили в СВО», – отметил он.