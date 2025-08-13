Армяно-азербайджанский договорняк свидетельствует: надо жёстче завершать СВО – полковник ВС РФ

Максим Столяров.  
13.08.2025 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 615
 
Причиной происходящих антироссийских демаршей является не факт СВО, а то, что спецоперация до сих пор не завершилась победой.

Об этом в своём видеоблоге заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим по развитию ситуации, что Россию пытаются обкладывать как дикого зверя флажками, пытаются оторвать нас от Ирана, пытаются нас как-то в Латинской Америке зажать. Но какие-то неуспехи на политической арене, такие как американо-армяно-азербайджанское соглашение о Зангезурском коридоре – это не следствие СВО. Это следствие того, что мы ещё не победили в СВО», – отметил он.

«Нужно помнить, что всегда боятся сильных, всегда боятся успешных. И сегодняшние успешное наступление русской армии полностью меняет всю ситуацию в мире и даёт нам шанс на завершение победой СВО, и даёт шанс на серьёзные поправки в статусе России в мире», – сказал Селиванов.

