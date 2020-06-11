«Арт-объект» СБУ в Харькове может появиться у других консульств РФ

11.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Мурал, восхваляющий украинскую контрразведку, на стене дома напротив здания консульства РФ – это отражение враждебного ко всему русскому киевского режима.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Это специально сделано возле консульства, и я не удивлюсь, если возле других консульств РФ появятся такие «картинки». Первое – это устрашение собственных граждан, чтобы они всегда думали, прежде чем идут к консульству или посольству, иначе возникнут большие проблемы, и «мы победим злого врага» – что-то в таком смысле», – отметил экс-депутат.

Тем не менее, он подчеркнул, что данные «художества» – это очередной «бред сумасшедших», зацикленных на образе России как враге Украины.

«Это показывает, что риторика сегодняшней власти и непосредственно Зеленского продолжится в таком духе. Поэтому «заокеанские партнёры» – ястребы зла, горя, трагедии Украины, продолжают своё злое дело. Конечно, мне печально и даже противно это всё видеть – СБУ превращается в самого настоящего карателя, который приносит зло нашему братскому народу и нашему украинскому народу», – добавил Журавко.