Артиллерия ВСУ расстреляла несколько корпусов техникума в ЛНР

Артиллерия ВСУ расстреляла несколько корпусов техникума в ЛНРНовости Украины
Вооружённые силы Украины открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии по территории Индустриально-педагогического техникума в ЛНР, причинив существенные разрушения.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Боевики 24 бригады сегодня с самого утра наращивали огневое воздействие по территории республики с направления населённого пункта Камышеваха, произведя обстрел из 122 мм артиллерии по району н.п. Калиново-Борщеватое, а к вечеру из артиллерии калибром 152 мм, ударив по городу Первомайск.
Под огнем украинской артиллерии оказалась территория Индустриально-педагогического техникума. Разрывами артснарядов повреждены учебный корпус, столовая и спортзал», – сообщили в ведомстве.
По информации Представительства ЛНР в СЦКК, пострадавших в результате обстрела нет.
Напомним, этим утром вооружённые силы Украины обстреляли из артиллерии жилые дома Кировского района Донецка.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.