Артиллерия ВСУ расстреляла несколько корпусов техникума в ЛНР

Вооружённые силы Украины открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии по территории Индустриально-педагогического техникума в ЛНР, причинив существенные разрушения.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевики 24 бригады сегодня с самого утра наращивали огневое воздействие по территории республики с направления населённого пункта Камышеваха, произведя обстрел из 122 мм артиллерии по району н.п. Калиново-Борщеватое, а к вечеру из артиллерии калибром 152 мм, ударив по городу Первомайск.

Под огнем украинской артиллерии оказалась территория Индустриально-педагогического техникума. Разрывами артснарядов повреждены учебный корпус, столовая и спортзал», – сообщили в ведомстве.