Артисты поняли, что война тяжёлая, и поехали к раненым – Колоскова

В госпиталях ждут артистов и любой их помощи бойцам, получившим ранения в зоне СВО. Психологически этот военный конфликт обходится намного тяжелее и люди чувствуют себя подавленными.

Об этом в программе «Политотдел» на канале «Крым 24» сообщила актриса театра и кино Наталья Колоскова, которая в 2018-м году исполнила главную роль в военной драме «Ополченочка» о войне на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В госпиталях я выступала до этого с Юлией Чичериной и благодаря ей. Потому что она меня приглашала, и крайний раз, когда мы с ней выступали, меня пригласили уже отдельно выступить, сказали, что понравилось, как я читала стихи. Это было мероприятие к 22 июня. Такая памятная дата, мероприятие называлось «Свеча памяти». Я так понимаю, что это будет продолжаться из года в год. Конечно, я себя уже в этот раз морально подготовила и более тщательно продумывала свой материал. Это такая не праздничная дата, достаточно скорбная. Я в начале подобрала слова и начала там с достаточно грустных песен Высоцкого, а затем уже как-то их взбодрила и пела весёлые песни. Я прямо чувствую, что им не хватает какой-то лёгкости, праздника, просто радости. И выступление было на улице, на площади, было очень много парней, они очень радовались, флажками махали», – рассказала она.

Среди молодых артистов есть достаточно желающих выступать в госпиталях, но и именитые «звезды» театра и кино не чураются поездок в санчасти.

«Выступала как раз с актрисой Екатериной Лебедевой. Я её пригласила. Она родом из Крыма, я до этого как-то в эфире у вас про неё рассказывала, что ездят молодые актрисы, патриоты, и её приводила как пример. Так что мы вместе с Екатериной выступали, она была в костюме современной медсестры, а я была в таком военном того времени. Мы как бы соединили это во времени, и на самом деле очень хорошо прошло мероприятие. После концерта довелось пообщаться с замполитом госпиталя, и он сказал, что на самом деле у них очень часто проходят мероприятия, чуть ли не каждый день проходят свадьбы, есть артисты, кто-то выступает, кто-то просто приходит пообщаться, пофотографироваться. Есть артисты, которые раз в неделю, в месяц привозят еду, готовят сами. Он говорит, что сейчас всё больше и больше людей поддерживают, и конечно то, что нужно парням – это получить глоток радости, что они нужны, что их любят и ждут. В общем, нужна радость. Потому что, конечно, им в госпиталях грустно. Поэтому нужно делиться радостью», – считает Колоскова.

«Да, конечно, есть и актёры, и музыканты, которые ездят. Я знаю о том, что Игорь Петренко ездит, Владимир Машков, многие артисты ездят, просто так выступают, читают стихи. Руслан Панковский, его «Группа театр», такой гастрольный коллектив, и они тоже ездят. Но они как бы не то, чтобы не анонсируют, но позже выкладывают, что посетили, то собирают гуманитарную помощь, отвозят. Да, я вижу, что действительно, с каждым разом количество помогающих людей все больше и больше. Тоже сейчас выступив в госпитале ещё довелось пообщаться с женщиной, которая работает медсестрой. И она была в таком достаточно подавленном состоянии, говорит, сейчас очень сложно идёт война, не так, как раньше. У неё и сын раненый, сейчас лежит тоже. Сложнее из-за того, что сейчас больше технологий, дронов, всё видно, как на ладони. И очень много ранений из-за этого, много ампутаций конечностей. Каждый человек, как мне кажется, в силу своих возможностей может вносить свой вклад. Врач может лечить, артист может поддержать своим творчеством, просто приехать пообщаться, просто прочитать стихи, спеть песню», – заключила артистка.