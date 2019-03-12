«Артур, ты придурок!» – высокие отношения в Верховной Раде

12.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Глава фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов сегодня на заседании Верховной Рады посвятил свое выступление с трибуны «слитой» накануне в президентские СМИ прослушке телефонных разговоров Юлии Тимошенко с беглым олигархом Игорем Коломойским.

«Сегодня вся страна обсуждает разговор, который произошел между Юлией Владимировной Тимошенко и Игорем Валерьевичем Коломойским. И я бы хотел, чтобы вы сейчас услышали, как это произошло», – сказал депутат.

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После того, как Артур Герасимов включил запись прослушки, к выступающему подошёл один из депутатов и обозвал придурком.

«Артур, ты придурок, ты просто придурок. Ты не понимаешь, что ты сейчас делаешь на всю страну», – заявил нардеп.

Однако на соратника Порошенко это не подействовало.

«Уважаемые коллеги. Повторю ещё раз, сегодня вся страна обсуждает эту запись. Но для нас здесь нет ничего нового. Она демонстрирует то, что мы и так хорошо знаем: у Игоря Валерьевича Коломойского есть два кандидата на выборах – это Зеленский и Юлия Тимошенко. Давние связи Юлии Тимошенко и Игоря Валерьевича – секрет полишинеля, и бюджет уже неоднократно расплачивался за их политические союзы. Происхождение этой записи непонятно, но достоверность сомнения не вызывает», – добавил Герасимов.