СМИ Порошенко слили в Сеть прослушку Тимошенко и Коломойского

11.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Подконтрольный Петру Порошенко телеканал «Прямой» начал раскручивать «слитый» в Сеть ролик с записью прослушки телефонного разговора Юлии Тимошенко и скрывающегося за границей олигарха Игоря Коломойского.

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Тимошенко поздравляет Коломойского с днем рождения, называет его «настоящим другом и настоящим партнером во всех самых важных-важных делах».

Она желает олигарху, чтобы его «оставили в покое», «все самое худшее осталось позади».

«Мы пока нашей цели не добьемся – мы не успокоимся», – сказал Коломойский.

«Я хочу, чтобы ты знал, что я очень ценю все, что ты делаешь», – добавила Тимошенко.

«Надеюсь, скоро увидимся», – говорит Коломойский.

«Пока. Обнимаю крепко. Целую», – заканчивает разговор Тимошенко.

Как передает корреспондент “ПолитНавигатора”, обнародованная запись может подтверждать версию о том, что Коломойский, вынужденный покинуть Украину после конфликта с Порошенко, на нынешних выборах поддерживает сразу двух кандидатов в президенты – Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев утверждал, что изначально олигарх Коломойский запустил на выборы Зеленского как технического кандидата для высмеивания Порошенко, поэтому стремительный рост популярности комика оказался неожиданным.

«Была договорённость о том, что роль Зеленского – это сбивать, высмеивать Порошенко, для того, чтобы Юля прошла не на чёрном пиаре, не втягиваясь в войну с Порошенко. Чтобы критиковали его другие. И вдруг такая ситуация с Зеленским. У него номер один», – рассказывал Царев.

«Сейчас многое зависит от того, что решит Игорь Валерьевич. По какому из вариантов. Это предложить Юле должность премьера или снять Зеленского», – добавил экс-депутат.