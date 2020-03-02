Асад имеет полное право слать Эрдогана подальше – эксперт

02.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Сирийско-турецкий конфликт зашёл настолько далеко, что одни лишь переговоры президентов Турции и РФ не принесут долговременных результатов.

Об этом на пресс-конференции заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эрдоган в течение многих лет пытался заигрывать с рядом вооруженных группировок (в Сирии – ред.), – рассказал эксперт. – Обещал своему электорату решить вопрос 3,7 миллионов беженцев-сирийцев, которые являются предметом напряженности в таких городах как Стамбул и окрестности. Он обещал переселить их в зону безопасности вдоль границы с Сирией… построить целые жилые поселки. Но для этого нужно откусить кусок сирийской территории».

По словам Чупрыгина, Турция сегодня пытается отрезать достаточно серьезную часть территории суверенного государства. Идлиб, как и занятый турками у сирийских курдов Африн, – это часть суверенной территории САР. Поэтому де факто, без объявления войны, в течение нескольких дней Турция ведет агрессивные боевые действия против суверенного государства.

«По этой причине Эрдоган делает заявления, с одной стороны воинственные и героические, а с другой стороны о том, что Турция не обвиняет Россию в ударах, которые наносились по турецким военнослужащим, – считает востоковед. – Именно поэтому Эрдоган прилетает 5 марта в Москву, все мы надеемся, что переговоры закончатся принятием комплекса мер, которые как минимум прекратят масштабные боевые действия…

Хотя у меня мало надежды на это. Правительство Башара Асада, это их территория, боевые действия ведут они, они имеют полное право пытаться вооруженным способом, если другим не получается, установить контроль над территорией своей страны».

По мнению Андрея Чупрыгина, неизвестно, кто и как будет убеждать Асада, «мол, подождите, поделитесь своей территорией, ради того, чтобы наступил мир во всем мире».

«Как, когда и в какой форме контроль территории Идлиба и часть территории Алеппо перейдут (под контроль Дамаска), что прекратит активную деятельность бандформирований? – задается вопрос эксперт. – Для решения этого вопроса нужны коллективные и достаточно жесткие меры, которые, боюсь, не в полной мере соответствуют устремлениям турецкого руководства».

Ранее российский адмирал заявил о том, что атака армии Турции совместно с боевиками-исламистами вооруженных сил Сирии не принесла Анкаре военных успехов.