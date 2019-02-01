Асаду предлагают превратить ДНР в «мощный ударный кулак»

01.02.2019, Донецк, Галина Шершнева

Донбасс является мощным ресурсом России, который она не использует.

Об этом в эфире youtube-канала «Диалог» заявил основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша территория содержит 4,5 млн русского населения. Мы неплохой ресурс, а нас выводят за рамки и делают чемоданом без ручки. Давайте армию создадим настоящую, которая не будет входить в состав российской, но будет являться нашим общим ресурсом? Немножко ввалим сюда денег, заключим договора с Башаром Асадом, которого не признают, поставим сюда нормальную качественную технику, специалистов. Сделаем здесь мощный ударный кулак. [В противном случае] Американцы из Украины его делают в отношении России», – сказал Ходаковский.

Он полагает, что потенциал Донбасса не используется, потому что российское политическая система устроена контрпродуктивно.

«Есть много эффективных менеджеров, но все разделено на вотчины, в которую друг друга не пускают. Заморозили ситуацию, имея в руках нормальный ресурс, который можно как угодно использовать. Действуют по принципу собаки на сене: сами не едят и никого не пускают. Пока эти люди не признают свою беспомощность, никто не может вступиться в эту тему. Боюсь, что они сделают это только в случае нашего проигрыша», – сказал Ходаковский.