Атака на Церковь в Молдове. В бой с Православием вступают пропагандисты режима Санду

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Мы уже писали на портале «Политнавигатор» о начале атаки режима президента Молдовы Майи Санду на Православную Церковь – единственную структуру, которая сохраняет неразрывную связь с Русской Православной Церковью. На этой неделе один из главных цепных псов команды Санду осуществил новый антицерковный выпад.

Один из идеологов правящей партии «Действие и солидарность», 74-летний махровый русофоб Оазу Нантой в ходе своей пресс-конференции огласил письмо на имя митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, в котором призвал Молдавскую митрополию разорвать связь с Русской Православной Церковью, в которую она входит на правах внутренней автономии. Нантой заставляет митрополита Владимира заявить о своей позиции по поводу кризиса вокруг Украины.

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«Сегодня настало время доказать, что Молдавская митрополия поддерживает народ Республики Молдова, что она принадлежит Республике Молдова и не является идеологической вотчиной Русской Православной Церкви», – заявил он.

Нантой выразил возмущение тем фактом, что Молдавская митрополия «в течение многих лет терпит антигосударственную деятельность архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы (Волкова), который является членом Синода Православной Церкви Молдовы». По словам пропагандиста команды Санду, «духовенство левобережья Днестра служит тираспольскому режиму, который не только бросает вызов Конституции Республики Молдова, но и основополагающим правам человека».

Ответ Молдавской митрополии не заставил себя долго ждать.

«Недавние заявления отдельных лиц нас глубоко разочаровывают и огорчают, – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте митрополии. – Подобного рода высказывания, прежде всего, открыто и целенаправленно смешивают обращение к официальному публичному деятелю с обращением к физическому лицу, используя тривиальные, жаргонные и неадекватные выражения, а сарказм и пренебрежительный тон этих обращений не только унижают достоинство некоторых людей, но и посягают на чувства тысяч и тысяч людей, которые обретают или признают в них своих духовных руководителей».

Митрополия напомнила, что политическое единство Молдовы с Приднестровьем на церковном уровне не прекращалось, и что митрополиту Владимиру в Тирасполе всегда рады.

«Настала пора признать, что Молдавская митрополия сегодня является единственным институтом, пользующимся доверием, единством и авторитетом на обоих берегах Днестра. Это единственная нить, которая, реально, а не теоретически, соединяет два берега», – говорится в заявлении митрополии.

Кроме того, Молдавская митрополия в своём заявлении «с сожалением констатирует, что государственные учреждения Республики Молдова систематически игнорируют любые обращения митрополии по профильным вопросам и проблемам».

Речь идёт о просьбах Православной Церкви отказаться от принятия «Закона о равенстве шансов» 2012 года, в котором впервые были узаконены права ЛГБТ, и от ратификации Стамбульской конвенции в 2021 году. Таким образом, в представлении Молдавской митрополии Оазу Нантой высказывает не своё личное мнение, а мнение партии власти, к которой он принадлежит и идеологом которой является.

Подобный антицерковный выпад Нантоя вполне объясним. Ввиду того, что на соседней территории под номером «404» (бывшая Украина) хунта, захватившая власть, первым делом принялась ломать через колено каноническую Церковь и принуждать её к разрыву связей с Москвой, было бы наивным предполагать, что подобное не начнётся в Молдове. Удивляться следует, что заявление главного пропагандиста режима Санду и патологического ненавистника России последовало лишь сейчас. В том, что давление на Православную Церковь в Молдове будет продолжено, нет никаких сомнений.

С другой стороны, вызывает уважение оперативный и достойный ответ со стороны Молдавской митрополии.

Впрочем, проблемы остаются. Они, в первую очередь, касаются наличия широкой базы поддержки Церкви со стороны значительной части молдавского общества, в первую очередь, русскоязычных жителей Молдовы. Православный богословский университет Молдовы уже долгие годы, работая по румынской программе, не готовит православных клириков, владеющих русским языком и способных на этом языке проповедовать и вести катехизаторскую работу.

Единственное учебное заведение Молдавской митрополии, готовившее русскоговорящих священнослужителей – Духовное училище Тираспольско-Дубоссарской епархии в городе Бендеры – было закрыто в 2016 году, поскольку не смогло быть преобразовано в семинарию, как того нынче требует обновлённая система духовного образования Русской Православной Церкви.

В результате русскоязычная часть населения Молдовы, составляющая порядка 25% населения страны и способная стать главной основой поддержки позиций Православной Церкви в молдавском обществе, осталась фактически без церковного оформления.

Службы и проповеди на русском языке остаются сферой деятельности единичных энтузиастов, как духовенство столичной Свято-Георгиевской церкви во главе с протоиереем Николаем Флоринским. Национальные меньшинства становятся полем для деятельности различных сектантов протестантского толка либо Константинопольского патриархата, как в Гагаузии, где активно действует группа Виктора Копущу, рукоположенного в Стамбуле.

Молдавская Православная Церковь – одна из немногих живых нитей, соединяющих не только оба берега Днестра, но и связывающая Молдову с Россией. Деятельность властной группировки, пришедшей к власти в Молдове, направлена на разрыв всего, что связано с Москвой, и в первую очередь духовного единства.

Именно с этой целью режим Санду задействовал своего пропагандиста Оазу Нантоя. Поэтому увеличение миссионерской активности на территории Молдовы, в частности, запуск духовных программ на молдавских телеканалах и содействие в открытии в Молдове духовной семинарии, которая готовила бы русскоязычных клириков и миссионеров, актуально как никогда.