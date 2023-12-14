Атака на «Киевстар» нарушила управляемость ВСУ

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После хакерской атаки, которой подвергся один из крупнейших операторов украинской мобильной связи «Киевстар», перестали работать мошеннические колл-центры, действующие против граждан России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт в сфере цифровой безопасности Игорь Бедеров, который не сомневается в эффективности атаки.

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«Дело в том, что сразу же появились сообщения о том, что перестали работать различные call-центры и интернет-мошенники из Украины, которые в основном были ориентированы на работу в России», – сказал Бедеров «Московскому комсомольцу».

Он считает, что вероятнее всего «было какое-то вторжение в систему управления сотовой сетью SS7».

«Это система передачи данных, которая завязана на сетевую инфраструктуру. Сетевая инфраструктура и пострадала, в результате чего стало невозможным предоставление услуг передачи данных, возможно, сотовой сигнатуры по сетям общего доступа по сетям GSM», – объясняет аналитик.

Он полагает, что удар по «Киевстару» сказался на управлении украинскими войсками.

«Несмотря на то что украинскими военными для координации и связи активно используется сеть Starlink, тем не менее, многие действия, в частности передача данных, до сих пор осуществляется при помощи мессенджеров – Telegram, Signal и так далее. А все они завязаны на сотовую связь, и без нее все они, конечно, функционировать будут крайне плохо. Так что какие-то перебои в системе передачи информации, разумеется, будут», – говорит эксперт.

По его словам, не исключены сюрпризы в будущем, что пообещали хакеры из группировки «Солнцепек», взявшие на себя ответственность за атаку.

«Вариантов крайне много. Как правило, создаются «дырки» в системе защиты сетевой инфраструктуры. Возможно, уже сейчас были заложены уязвимости с прицелом на будущие кибер-атаки. Их, например, можно использовать для распространения вирусов по сети оператора связи», – считает Бедеров.