Атака на ЛДНР закончится границей по Днепру

05.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Если Украина рискнет начать наступление на республики Донбасса, то ВСУ будут как минимум отброшены за пределы бывших Донецкой и Луганской областей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель Виктор Баранец.

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По его словам, сегодня крайне высока вероятность возобновления Украиной активных боевых действий в Донбассе.

При этом, подчеркивает эксперт, от вопроса «Вмешается ли Россия?» зависит «насколько быстро Зеленский превратится в Саакашвили времен войны в Южной Осетии, жующий галстук».

Автор напоминает, что в ЛДНР уже живут сотни тысяч граждан РФ.

«А по нашей Конституции государство обязано защищать своих граждан где бы они не находились. И если Киев начнет наступление на Донбасс, если под украинскими танками, американскими снарядами и турецкими беспилотниками (эй, Байден и Эрдоган, вы действительно для этого вооружаете Зеленского?!) будут массово гибнуть граждане России, Москва безучастно смотреть на это не будет», – подчеркивает Баранец.

По его словам, после вмешательства Москвы в Донбассе может повториться не ноябрь 2020-го, когда миротворцы России высадились в Карабахе и остановили войну, а более вероятен новый август 2008-го, когда русские танки дошли до Тбилиси.

«Учитывают ли на Украине и в США, что войска российского Южного военного округа, граничащего с Украиной, находятся в постоянном «разогретом» состоянии – там регулярно ведутся учения. Командиры хорошо знают местность по обе стороны границы, а разведка – состояние украинских войск, их дислокацию и возможности», – обращает внимание обозреватель.

Он также отмечает, что в РФ найдется немало добровольцев, которые придут на помощь Донбассу.

«Помните слова Путина? Если Киев развяжет карательную операцию на Донбассе, то Украина может лишиться своей государственности. Но я слышал от наших военных стратегов и гораздо более жесткие слова: «Как бы потом госграница Украины не проходила по Днепру».

Какие могут быть варианты тут? Донбасс при поддержке России может вытеснить украинские войска за пределы своих административных границ (включая Мариуполь, Славянск и Северодонецк) и там основные боевые действия прекратятся. И это автоматически будет значить, что Донецк и Луганск уже навсегда расстанутся с Украиной. И с разрешения властей ДНР и ЛНР там вполне официально появятся российские военные базы», – резюмирует считает автор.

Он также не исключает, что ход войны может повернуться и так, что ряд наиболее тяготеющих к России украинских областей тоже запросятся в РФ.

«Конечно, со стороны США и Европы будут вопли о «российской агрессии», конечно, посыплются новые санкции. А на оставшейся от сегодняшней Украины территории появятся базы НАТО. Возможно, в этом и есть – цель США: пусть Украина будет меньше размером, но еще злее и истеричней по отношению к России. Жаль лишь украинцев, марширующих прямо сегодня в этот капкан. Москве этого точно не надо», – резюмирует Баранец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты прогнозируют, что армия РФ дойдет до Киева и Варшавы в считанные дни.

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