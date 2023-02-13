Атака на Приднестровье и репрессии в Кишинёве: Что готовит режим Майи Санду

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Итак, президент Молдовы Майя Санду объявила о готовящемся плане Кремля осуществить переворот в Молдове путём задействования «диверсантов, переодетых в гражданское», призвав парламент как можно скорее принять законы, позволяющие «эффективно бороться с рисками для безопасности страны».

Исходя из этого заявления, становится понятной главная причина недавней отставки правительства Натальи Гаврилицы и выдвижения на пост премьер-министра Дорина Речана.

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Кабинет Натальи Гаврилицы был самым непопулярным правительством за всю историю Молдовы.

В лучшем случае глава кабмина была объектом насмешек, в том числе среди идейных сторонников. Румынский социолог Дору Петруцци рассказал о пяти антирекордах правительства Натальи Гаврилицы.

Во-первых, это было первым правительством в истории Республики Молдова, глава которого даже близко не входила в пятёрку наиболее авторитетных политиков по рейтингу доверия. И это при том, что партия «Действие и солидарность» получила на выборах более 50% голосов избирателей.

Во-вторых, это правительство вызвало самое массовое разочарование граждан. Впервые в истории Молдовы за отставку правительства высказалось более 50% жителей страны.

В-третьих, индивидуальный рекорд побил министр экономики и регионального развития Андрей Спыну: за его отставку высказались 70% граждан Молдовы.

В-четвёртых, разочарование охватило порядка 60% сторонников самой Санду и партии «Действие и солидарность» ввиду того, что правящая партия провалилась по всем направлениям своей программы, и в первую очередь в сфере борьбы с коррупцией и реформы юстиции.

И, наконец, в-пятых, вызвала шок манера общения руководства страны с народом, в частности, ночные встречи в президентском дворце с демонстративным кукишем в адрес журналистов, странные и совершенно неорганизованные объявления при смене некоторых министров, ляпы и перлы премьера, и многое другое. Гаврилица и вся её команда тянула вниз и Санду. Надо было менять всю команду, и срочно.

Отставка Гаврилицы на самом деле готовилась давно. Этому и было посвящено та самая вышеупомянутая ночная встреча в президентском дворце при участии Санду. Но в самой партии PAS начались протесты. Гаврилица давно была членом команды, и члены партии почувствовали угрозу для себя. Именно поэтому тогда отставка Гаврилицы не состоялась. Но ситуация была ещё более загнана внутрь. И настал момент, когда дальше откладывать было нельзя. Даже ценой репутационных потерь и внесения смуты в собственные ряды. Внутренние бунты, по мнению Санду, подавить проще.

«Палочка-выручалочка», с которой и Санду, и Запад связывают спасение нынешнего режима – новый премьер Речан. Человек, выдвинувшийся при Филате, потом бросивший своего покровителя и работавший при премьере Юрии Лянкэ, который так же был связан с Соросом и другими западными фондами, пользовался покровительством на Западе, но проиграл Санду в схватке за лидерство.

Дорин Речан занимал должность министра внутренних дел в правительстве, возглавляемом Юрие Лянкэ, был коллегой Майи Санду, которая была на тот момент министром образования.

Бывший депутат парламента и некогда соратник Санду Александр Слусарь неоднократно заявлял о том, что Речан продвигает на высокие должности в МВД людей беглого олигарха Влада Плахотнюка, организовывавших преследование оппозиции, журналистов и гражданского общества.

«О том, что Речан курирует кадровую политику, знают уже очень много людей, – писал Слусарь в соцсети. – Это кукловод, который в 2013-2014 годах ничего не сделал для того, чтобы остановить захват государства, а теперь дискредитирует власть».

Дорин Речан является родственником нынешнего министра внутренних дел РМ Анны Ревенко, которая в свое время также являлась активистом партии Филата. В политических кругах ходили слухи о том, что Речан консультирует президента, в том числе по кадровым вопросам. Также говорили, что именно Речан предложил когда-то Владу Филату кандидатуру Майи Санду на должность министра образования. В 2013 году журналисты обнаружили, что Речан продолжал руководить бизнесом, занимая государственный пост, что нарушает молдавское законодательство.

Несколько недель назад бывший глава Генинспектората полиции, а ныне оппозиционный политик Георгий Кавкалюк обвинил Майю Санду и Дорина Речана в создании политической полиции в стране:

«Сейчас они работают над определением около 30 функций в рамках МВД. Это новое подразделение будет заниматься выслеживанием, перехватом политических противников режима партии «Действие и солидарность» с целью их дискредитации и уничтожения. Будет опубликована сказка о «мониторинге Приднестровья, предотвращении сепаратизма, экстремизма», но настоящая цель – борьба с политическими оппонентами, чтобы карманная партия Санду любой ценой могла остаться у власти».

Дорин Речан – человек, пользующийся доверием в США. Он осуществлял в Молдове проекты Национального демократического института. Ещё до своего назначения Речан заявлял, что Молдова «больше не может полагаться на свой нейтралитет в сфере внешней политики». В то же время, именно Речан осуществлял контакты с руководством Приднестровья в ходе обострения ситуации в апреле прошлого года. Весьма вероятно, что новый премьер-министр Молдовы станет одной из ключевых фигур в процессе давления на Тирасполь и склонения руководства Приднестровья к капитуляции на условиях Запада.

Иными словами, задача Дорина Речана – явить стране «крутого мужика, который не церемонится», закрутить гайки, получить аплодисменты со стороны Запада и Украины.

Но даже симпатизанты молдавской власти, такие как румынский блогер Кристиан Хрицук, признают, что у Речана миссия трудновыполнимая, несмотря на поддержку со стороны Санду, спикера парламента Гросу, а также Запада и Румынии.

У Речана две главные проблемы. Первая – это команда партии «Действие и солидарность», для которой Речан посторонний человек. И вторая – народ Молдовы, который всё меньше начинает верить истеричным заявлениям про «переворот руками кремлёвских заговорщиков».

Приднестровью в ближайшие месяцы угрожает усиление давления, причём от слов молдавские руководители будут переходить к делам. Но главная опасность ожидает молдавскую оппозицию, в отношении которой будет развёрнута новая волна репрессий и шантажа с требованием выхода из оппозиционных фракций и последующего голосования, уже в качестве «независимых» депутатов, за изменение конституции в интересах Запада и Румынии. Главной жертвой станет статья 11, провозглашающая постоянный нейтралитет Республики Молдова.