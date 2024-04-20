Атака на самый крупный порт Украины: пожар тушат до сих пор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что так называемые Силы обороны юга Украины не перестают отчитываться о «геройствах» в небе Одессы, постоянно сообщая о сбитых над Черным морем крылатых ракетах, в городе не прекращаются ни взрывы, ни пожары.

О ежедневно разрушающихся «объектах критической инфраструктуры» тоже трубит не «ворог», а официальная пропаганда. Правда все это именуется «пэрэмогой».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

И даже глава ГУР Буданов пообещал, что «Одессе, которая испытала значительные разрушения гражданской инфраструктуры от выпущенных из уничтоженного Ту-22 ракет Х-22, сейчас станет немного легче, поскольку террористическая Москва будет вынуждена использовать другие способы».

А, между тем, «другие способы» тоже работают. И еще как!

Собственно, и 19, и 20 апреля Одессу буквально ушатывало и разрывало от этих «других способов», так что даже Зеленский заявил о них во время внеочередного заседания Совета Украина-НАТО.

Он прокомментировал ракетную атаку на порт «Южный»:

«Когда я готовился к этому выступлению, россияне нанесли удар по морскому порту в Одесской области. Несколько ракет попали по портовой инфраструктуре, не только украинской, но и по сингапурской». Были уничтожены ангары с продовольствием, которое должно было идти на экспорт в страны Африки и Азии. Как пояснили в Министерстве по вопросам восстановления Украины, «были атакованы два терминала, которые специализируются на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании «Дельта Вилмар», которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 миллионов долларов инвестиций и почти 1000 рабочих мест».

Как отметили в оперативном командовании «Юг», «это уже 39-я атака России по объектам портовой инфраструктуры Одесской области — всего повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадало 26 гражданских лиц».

Но что касается порта «Южный», то прилеты в него случились впервые. Официальной информации об используемой баллистике нет, а местные прикормленные эсбэушные паблики-помойки пишут лишь о количестве — четыре ракеты.

Касательно же «атакованных» терминалов, то речь, как нетрудно догадаться, идет не только об уничтоженном зерне и прочем продовольствии — опыт практически превращенного в руину Одесского морского торгового порта показывает, что за невинными гражданскими объектами скрываются склады с оружием, боеприпасами, военные корабли и гостиницы с наемниками. А, учитывая, что в случае с «Южным» украинский официоз юлит и выкладывает невнятные фотографии, военная инфраструктура как раз и была атакована, ей сингапурская компания и может теперь сказать «спасибо».

Между тем, порт «Южный» — самый крупный украинский порт, градообразующее предприятие, рабочие места; по довоенным данным его грузооборот составлял 61,66 миллионов тонн. То есть потеря катастрофическая…

Только кому потеря, а кому повод побираться. Как заявил Зеленский, «только за последние три месяца Россия атаковала Украину с использованием более 1200 ракет и более 1500 «шахедов», а пример с «Южным» привел как повод выклянчить у НАТО новые системы ПВО.

Что ж, такими темпами скоро портов на Украине вообще не останется.

Да, кстати, пожар в порту «Южном» тушат до сих пор.