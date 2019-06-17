Атака на Сербскую Церковь: Чиновница из Черногории угрожает жечь храмы и священников

17.06.2019, Белград, Ксения Голуб, Елена Острякова

Мирна Никчевич, первый советник посольства Черногории в Анкаре, в дискуссии в социальной сети заявила, что готова сжечь православный храм, а прихожан назвала «скотом». Об этом пишет сербское издание «Информер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дипломатка отметилась в дискуссии под постом о массовом богослужении в поддержку Сербской Православной Церкви (СПЦ), которое накануне состоялось в Подгорице у собора Воскресения Христова. Так верующие отреагировали на планы властей Черногории принять закон о конфискации недвижимости СПЦ в пользу государства – ожидается, что в дальнейшем чиновники передадут храмы и монастыри «карманной» раскольнической «церкви» Черногории.

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Когда знакомая Никчевич напомнила ей, как они вместе посещали монастырь Дайбаба, дипломатка написала: «Я пошла туда повыё***ться над ненавистными попами. А ты решись – либо ты сторонник либералов, либо ты с примитивными головорезами».

Затем она продолжиоа, что «подожжет храм и весь скот там».

Министерство иностранных дел Черногории поспешило сообщить, что не поддерживает взгляды, высказанные первым советником.

«Комментарий Мирны Никчевич в личном профиле социальной сети Facebook никоим образом не отражает взгляды нашего министерства или государства Черногория», – сказал представитель МИД Срджан Дарманович.

«МИД примет необходимые меры для предотвращения аналогичного поведения дипломатов и других сотрудников», – заявили в ведомстве.

Однако российский политолог Олег Бондаренко уверен, что позиция Ничкевич близка всему черногорскому МИДу.

«Она как дипломат никогда бы себе не позволила обнародовать такие вещи в соцсетях, потому что понимала: это привлечет внимание СМИ. Она написала это, зная, что ей ничего от руководства не будет, потому что такие интересы господствуют в министерстве иностранных дел Черногории и выше», – сказал Бондаренко «ПолитНавигатору».

Он напомнил, что на богослужении в Подгорице собралось более 10 тысяч человек. Атака черногорского президента Мило Джукановича на Православную Церковь вызовет сопротивление населения, прогнозирует эксперт.

«Я думаю, что этот религиозный вопрос станет для Джукановича более болезненным, чем даже вопрос вступления в НАТО. На Балканах исторически друг друга убивали за веру. Если сейчас Джуканович попытается забрать у канонической Сербской Православной Церкви храмы и монастыри Черногории , народ его просто снесет», – сказал Бондаренко.

Напомним, власти Черногории начали кампанию против Сербской Православной Церкви. На ближайшей сессии черногорский парламент должен рассмотреть законопроект «О свободе вероисповедания», который подразумевает изъятие всех объектов недвижимости СПЦ и перевод их в собственность государства. Инициатором выступило правительство страны, при поддержке президента Мило Джукановича.

Законопроект предусматривает, что в собственность государства перейдут все храмы и монастыри, построенные до 1 декабря 1918 года, когда, согласно новой официальной исторической пропаганде, произошла так называемая «оккупация» Черногории королевством СХС – сербов, хорватов и словенцев, в последующем Югославией.

Таким образом, власти Черногории заявили претензии на главные святыни Православной Церкви, такие, как монастырь св. Василия Острожского, Цетинский и другие обители, а также храмы Черногорско-приморской митрополии СПЦ.

Как и на Украине, в Черногории власти при поддержке Запада лоббируют создание собственной религиозной «православной» структуры – раскольнической Черногорской Православной Церкви. Возможно, что отобранное имущество впоследствии должно перейти к ней.