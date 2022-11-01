Атака на Севастополь: как украинская «перемога» превратилась в «зраду»

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Новости Украины

Недавняя авиационно-морская атака ВСУ на Севастополь была хорошо подготовлена и стала новым явлением в ходе СВО, но тем не менее российчская армия не ударила в грязь лицом.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный историк Дмитрий Болтенков.

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«В ночь на 29 октября формирования Украины комбинированную авиационно-морскую атаку на военные и гражданские объекты в Севастополе. В ней использовались воздушные и морские беспилотники. Не исключено, что их деятельность координировалась американскими аппаратом Global Hawk, а вскрытие действий российских оборонительных систем велось самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и наведения AWAKS», – пишет Болтенков в «Известиях».

Он считает, что атака была «неплохо подготовлена и спланирована».

«Силы обороны российской военно-морской базы смогли отразить атаку и уничтожить девять воздушных беспилотников и семь катеров-камикадзе. Само массовое использование таких малозаметных надводных дронов — это нечто новое в ходе боевых действий СВО», – считает автор.

По его словам, ВМФ СССР, наследником которого являются российские военно-морские силы, вынес уроки из катастроф времен ВМВ, в частности черноморского «перл-харбора» — внезапной атаки Люфтваффе на порт Новороссийск 2 июля 1942 года. Теперь вокруг крупных пунктов базирования строится многослойная система постоянного наблюдения воздушной, морской и подводной обстановки и создается система береговой и противовоздушной обороны.

«Именно такая система и позволила отразить удар формирований киевского режима с минимальными потерями. Безусловно, противник очень умен и силен, но у него отсутствует стратегическое мышление, он не умеет просчитывать на несколько ходов вперед, и в результате «перемога» превращается в «зраду». В ответ на эту выходку Россия прекратила действие «зерновой сделки», суда с зерном для небедных стран Европы из портов пока еще находящихся под контролем Киева уже снова в море не выйдут. Да и месть в виде ракет «Калибр» и «Оникс» по объектам киевского режим, надо полагать, не заставит себя долго ждать», – резюмирует Болтенков.