Атака ВСУ 9 мая поставит крест на переговорах о перемирии
Российская Федерация накапливает войска, ракеты и апробирует новую тактику ударов дронами.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока, как бы там ни было, но Кремль готов воевать и дальше. И тем более в период, когда появляется зеленка, подсыхает зеленка, наиболее оптимальный период для продолжения наступательных действий. И по фронту, ну да, говорят о мире, говорят о прекращении огня, но по фронту как раз интенсивность боевых действий, в отличие от марта, когда она заметно снизилась, интенсивность заметно возросла. И то же самое касается ракетно-шахедных ударов.
Пока там накапливаются ракеты, но интенсивность вот этих налетов «шахедов» и тем более изменившаяся тактика, которая делает их более эффективными, это ощутили в полной мере Одесса, Днепр, когда идут массированные удары, масштаб этих ударов не уменьшается», – сказал эксперт.
По его мнению, указывает, чо Россия не намерена сворачивать войну.
«Поэтому ждем. Посмотрим, что будет за эту неделю, тем более до 9 мая. Это будет показательно, как все это пройдет. Перформанс может случиться. Тогда да, тогда говорить о перемирии в этой ситуации для Кремля будет совершенно не с руки», – заявил Золотарев.
Отметим, что сегодня Украина продолжила угрожать ударами по Москве в День Победы. Украинский диктатор Владимир Зеленский заявил, что не принимает предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии и настаивает на 30 днях. Кроме того, он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут на парад в Москву.
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