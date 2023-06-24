«Атака ВСУ по Каховскому водохранилищу – гибельная авантюра» – Золотарев

Вадим Москаленко.  
24.06.2023 12:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Наступление украинских войск на Запорожском направлении – это только проба пера – кровавая и затратная.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление украинских войск на Запорожском направлении – это только проба пера – кровавая и...

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Шелест озвучил мнение, что сейчас ВСУ рассматривают переход в наступление по обмелевшему Каховскому водохранилищу.

«Есть места, где ил, а есть места, где камни. То есть вполне себе вероятен вариант использования этой местности для наступления и ещё одного направления удара», – объяснил Шелест.

«Действительно, ну и Пригожин говорил о движении к Молочному Лиману, но дело же не только в этом. Незаметно сосредоточить даже одну бригаду невозможно. Как-никак, худо-бедно разведка ведётся. Да, проникновение малых пехотных групп, ДРГ с украинской стороны – это довольно реальный сценарий.

Но не обладая господством в воздухе, не имея надёжного прикрытия со стороны средств ПВО, результат может оказаться такой же, как и с началом наступления, пробой пера. Довольно кровавой и затратной, порядка 100 единиц техники было потеряно. И немалую роль там сыграло не только то, что попали на минное поле, но и наличие ударных вертолётов.

Как раз на «Леопардах» и «Брэдли», по-моему, попробовали новейшую разработку дальних ракет на вооружении вертолётов Ка-52. То, о чём я давно говорил, учитывая специфику местности, без авиационной поддержки, не имея зонтик из нескольких десятков истребителей, очень рискованно и я бы сказал авантюрно предпринимать.

Военные сообщают, что возвращаются на позиции. Да, они слабее, чем в Запорожской области, но тем не менее думать, что там как нож в масло зайдём, я далёк от мысли», – ответил Золотарёв.

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