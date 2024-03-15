Атаки на Белгород пошли по расписанию

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Атаки ВСУ на Белгород и Белгородскую область происходят «по графику» – примерно в одно и то же время. Очередной удар РСЗО «Вампир» сегодня был нанесен около 17.00.

Дежурными средствами ПВО 5 реактивных снарядов были уничтожены в воздухе, но попадания тоже были, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В одно мгновение целые дворы превращаются в груды битого стекла и кирпича, квартиры в руины, а машины в груды обгоревшего металла», – передает военкор Георгий Медведев.

Губернатор Белгородской области сообщает, что 4 человека пострадали в Белгороде. Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой в крайне тяжелом состоянии, мужчина с осколочными ранениями голени также в тяжелом состоянии доставлены в больницы, мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлены в больницы. У четвертого пострадавшего незначительные ранения лица, от госпитализации он отказался.

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Кроме того, в Белгороде выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте. Также повреждены 4 автомобиля и один автобус.

Сегодняшнее заседание Совбеза РФ было посвящено ситуации в Белгородской области. Президент России Владимир Путин обвинил «киевский неонацистский режим» в попытке сорвать процесс голосования и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной районах путем «преступных демонстративных вооружённых акций».

По данным президента, 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Он пообещал помощь и поддержку всем пострадавшим.

«Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся. Уверен: наши люди, народ России ответят на это ещё большей сплочённостью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет», – пообещал Путин.

Он сообщил, что потери противника среди 2,5 тысяч личного состава, пытавшихся прорвать российскую границу, составляют 60%. Также уничтожено 50% бронетехники (35 танков, около 40 боевых бронированных машин).

Президент полагает, что киевский режим своими бессмысленными пограничными наскоками пытается отвлечь внимание Запада от реального положения дел на фронте.

Военные комментаторы не столь оптимистичны.

«Ситуация в Белгородской области косвенное, отсроченное во времени, но абсолютно беспощадно логичное следствие отказа от Новороссии и Русской весны в 2014 году и окончательного решения укронацистского вопроса в пользу “минских соглашений” и прочих “жму руку-обнимаю”. Не хотите иметь такие последствия в будущем – правильные решения надо принимать сразу», – пишет активист Антимайдана Владимир Грубник.

«Текущая война в глобальном плане – это определение новых правил. Весь мир заново учится – что можно себе позволить в отношении России. Вчера ими был получен очередной урок – если осуществить вооруженное вторжение на территорию Российской Федерации – ответного удара по организаторам такового вторжения (как любят выражаться немощные старики – «центрам принятия решения») – не будет. А значит, подобное теперь будет происходить постоянным образом», – считает волонтер Владимир Романов.