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ВСУ продолжает обстрелы Белгорода и Белгородской области.

Враг бил РСЗО «Вампир» хаотично по жилым районам с огромным разлетом осколков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ночью под обстрел попало село Грузское Борисовского района. Осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах, также посечен забор в одном частном домовладении, повреждены 3 автомобиля. Гораздо сильнее досталось Козинке Гайворонского района, там разрушения очень серьезные.

Два снаряда системы «Град» и пять беспилотников в Белгородской и Калужской областях российская ПВО перехватила и уничтожила.

В полдень, как и вчера, обстрелы возобновились. Загорелся автомобиль на улице Есенина в Белгороде. Ударом снаряда было разрушено дорожное полотно. Различные повреждения получили 7 частных жилых домовладений, 2 гаража и 2 легковых автомобиля.

Один мирный житель погиб. В момент обстрела он находился на рабочем месте в магазине и получил множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте.

Еще один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе – у него открытая черепно-мозговая травма. Второй – в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия, у него осколочные ранения правого глаза.

Также под обстрел попал город Грайворон. Погиб один из самых активных участников территориальной самообороны. Сегодня утром он заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой, в момент обстрела находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.⠀

ПВО сбила 10 воздушных целей на подлете к городу.

На фоне сообщения о погибших и пострадавших водителях на трассах и продавцах магазинов откровенным цинизмом выглядит «заботливое» предупреждение боевиков из «русского добровольческого корпуса» ВСУ о «массированном ударе по военным объектам».

«Призываем местных жителей немедленно пройти в надежные укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки. Распространите это сообщение среди белгородцев – помогите спасти жизни землякам», – пишут упыри.

Также ЦИПСО распространяет фейковые сообщения о взрывах на избирательных участках.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что таким образом противник пытается скрыть провалы своих атак на границе.

«Активность противника на границе гораздо слабее, чем вчера – вследствие тяжелых потерь. Наши войска в течение ночи профилактически насыпали в Харьковской и Сумской областях по сбежавшим от границы тик-токерам», – написал Рожин в своем тг-канале.

«ВСУ потеряли за 3 дня 1,5 тысячи солдат и 18 танков и 24 бронемашины в попытках сорвать выборы президента России в Белгородской и Курской областях. Судя по всему, не удалось сорвать выборы даже в Тёткино. Тёткино стало ещё одним символом провала ВСУ и ГУР МО Украины и всех их марионеточных РДК и ЛСР», – пишет политолог Сергей Марков.