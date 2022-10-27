Атакованная Украиной электростанция в Севастополе нуждается в ремонте

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Новости Украины

Балаклавская ТЭС после утренней атаки украинского беспилотника требует небольшого ремонта, который не окажет влияния на ее работу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задуманное у врагов не получилось, но незначительные повреждения нанесены, – отметил он. – Пожар был ликвидирован силами персонала ещё до приезда машины МЧС. Конечно, потребуется время на ремонт. Но на работу электростанции этот инцидент не оказал никакого существенного влияния».

Развожаев не стал раскрывать подробности удара беспилотника, поскольку это может откорректировать работу диверсантов, и рекомендовал как можно меньше давать информации в СМИ со ссылкой на очевидцев или кого-то еще.

По словам губернатора, в Севастополе усилят физическую защиту объектов тепло-, водоснабжения, электроэнергетики от возможных терактов

Сегодня ночью Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал, пожар потушили сотрудники электростанции. На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не повлиял.

По данным Развожаева, средства радиолокационной защиты, по сути, «сбили» беспилотник со своей траектории, и он не достиг своей цели. Благодаря этому удалось избежать большого ущерба.

Напомним, с 19 октября по указу президента в Крыму и Севастополе ввели средний уровень реагирования.

Балаклавская ТЭС – одна из двух электростанций, построенная Россией после устроенной Украиной энергетической блокады Крыма. Новые ТЭС позволили обеспечить энергетическую независимость полуострова от Киева.