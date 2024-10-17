Атлантический совет призывает Зеленского бить по ЗАЭС – пока не взорвётся или не вернётся Украине

Елена Острякова.  
17.10.2024 22:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Международное сообщество должно приложить усилия для «предотвращения ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС.

Об этом заместитель директора по европейской энергетической безопасности Глобального энергетического центра Атлантического совета Ольга Хакова заявила на брифинге в Хельсинской комиссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Международное сообщество должно приложить усилия для «предотвращения ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС. Об этом...

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При этом она, прекрасно зная, что по станции постоянно бьют ВСУ, называет эти теракты «аварийной ситуацией», за которую ответственна Россия, и которую можно предотвратить только путем передачи ЗАЭС Украине.

«На данный момент было зафиксировано множество нарушений правил безопасности и аварийных ситуаций вблизи станции и на ней самой, что говорит о высокой вероятности инцидента и о том, что это лишь вопрос времени. Это не «если», а «когда», – вещала Хакова.

Она считает, что российскую АЭС нужно «вернуть» Украине.

«В лучшем случае контроль над станцией должен быть возвращен Украине. В худшем случае станция должна быть передана кому-то, кто не является россиянином, чтобы обеспечить безопасность. Это может быть нейтральная страна. Но нужно уделять больше внимания тому, что происходит в Запорожье, даже если контроль будет передан нейтральной стране. Если станция будет под контролем россиян, мы будем наблюдать за медленным приближением катастрофы», – сказала Хакова.

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