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Международное сообщество должно приложить усилия для «предотвращения ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС.

Об этом заместитель директора по европейской энергетической безопасности Глобального энергетического центра Атлантического совета Ольга Хакова заявила на брифинге в Хельсинской комиссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом она, прекрасно зная, что по станции постоянно бьют ВСУ, называет эти теракты «аварийной ситуацией», за которую ответственна Россия, и которую можно предотвратить только путем передачи ЗАЭС Украине.

«На данный момент было зафиксировано множество нарушений правил безопасности и аварийных ситуаций вблизи станции и на ней самой, что говорит о высокой вероятности инцидента и о том, что это лишь вопрос времени. Это не «если», а «когда», – вещала Хакова.

Она считает, что российскую АЭС нужно «вернуть» Украине.

«В лучшем случае контроль над станцией должен быть возвращен Украине. В худшем случае станция должна быть передана кому-то, кто не является россиянином, чтобы обеспечить безопасность. Это может быть нейтральная страна. Но нужно уделять больше внимания тому, что происходит в Запорожье, даже если контроль будет передан нейтральной стране. Если станция будет под контролем россиян, мы будем наблюдать за медленным приближением катастрофы», – сказала Хакова.