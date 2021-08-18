Атмосфера хуже некуда: эксперт объяснил отсутствие иностранных инвестиций на Украине

18.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Недостаточные объемы инвестирования приводят к низким темпам экономического роста на Украине.

Об этом на презентации исследования, проведенного Украинским институтом будущего, заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Основные проблемы, которые отталкивают инвесторов – это маленький рынок, низкие зарплаты, низкие доходы, маленький потребительский рынок. Любая компания, которая хочет развивать своё производство, должна понимать, кому она продаёт и сколько она может продать», – сказал Анатолий Амелин.

Кроме того, инвесторы чувствуют себя незащищенными.

«Мы знаем массу случаев рейдерских захватов, конфликтов. Я буквально вчера говорил с одним из инвесторов, который пострадал. И таких кейсов множество. И это тоже инвесторы достаточно чётко мониторят и видят, что их права не защищены», – сказал Анатолий Амелин.

Кроме того, права инвесторов не защищает и судебная система.

«Суды у нас не являются эффективными. Мы видели декларации судей, доходы которых не имеют официальных источников происхождения. К сожалению, система не сформирована до сегодняшнего дня. И инвесторы это хорошо знают. Вопрос: готовы ли вы инвестировать в страну, где хоть когда могут прийти и отжать ваш бизнес? Пока вы будете защищать себя в судах, пройдет год или два, от вашего бизнеса уже ничего не останется. Это реальные кейсы, которые в Украине неоднократно уже были», – сказал Анатолий Амелин.

Из других факторов, которые отпугивают инвесторов, он назвал также политическую нестабильность.