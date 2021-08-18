Антисоветская Украина неполноценна – Бортник

Антисоветская Украина неполноценна – БортникНовости Украины
У украинцев формируют комплекс неполноценности путём отказа от своей истории, декоммунизации и тотальной украинизации.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«История Украины сформирована на негативе, на отсутствии достижений, трагедиях и провалах. Изначально формируется комплекс неполноценности, ущербности, провоцируется агрессивное поведение со стороны украинского народа.
Потому что мы абсолютно неправильно формируем историю. Мы до сих пор не формируем Украину, а пытаемся оседлать антисоветское, антироссийское или антирусское. Мы до сих пор не начали делать что-то про-проукраинское. Это огромная проблема», – посетовал Бортник.
Напомним, ранее на официальном сайте Кремля появилась статья президента Российской Федерации Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев.
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