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18.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Украина
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Антисоветская Украина неполноценна – Бортник

Новости УкраиныУ украинцев формируют комплекс неполноценности путём отказа от своей истории, декоммунизации и тотальной украинизации....

У украинцев формируют комплекс неполноценности путём отказа от своей истории, декоммунизации и тотальной украинизации.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История Украины сформирована на негативе, на отсутствии достижений, трагедиях и провалах. Изначально формируется комплекс неполноценности, ущербности, провоцируется агрессивное поведение со стороны украинского народа.

Потому что мы абсолютно неправильно формируем историю. Мы до сих пор не формируем Украину, а пытаемся оседлать антисоветское, антироссийское или антирусское. Мы до сих пор не начали делать что-то про-проукраинское. Это огромная проблема», – посетовал Бортник.

Напомним, ранее на официальном сайте Кремля появилась статья президента Российской Федерации Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев.



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