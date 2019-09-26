АТОшники готовят бунт против закона о продаже земли

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевская власть должна отказаться от принятия закона о свободной продаже сельскохозяйственных земель до «возвращения» Донбасса и Крыма, в противном случае участники «АТО» начнут массовые акции протеста в Киеве.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил бывший мэр ныне подконтрольного ЛНР города Александровск, экс-боевик «АТО» Николай Греков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проводили бессрочную акцию под Администрацией президента, и спасибо ему, что он встретил нас. Он взял паузу на месяц.

Сегодня я хочу сказать, что я тоже объеду Украину за месяц, и кроме вопроса, о котором я говорю, я буду поднимать вопрос о недопустимости принятия закона в таком виде, в котором он сегодня есть и его хотят внести на рассмотрение Верховной Рады, с участниками АТО с оккупированной территории.

И если мы не будем услышаны, мы готовы выходить на акции протеста, мы готовы выходить к Кабинету министров, к Администрации президента, к Верховной Раде.

И я обращаюсь сегодня ко всем депутатам Верховной Рады, к сожалению, прошлые нас не слышали, от Донбасса и Крыма: Не допустить принятия этого закона, не допустить продажи земли иностранцами и остановить данный вопрос до возврата территорий под юрисдикцию Украины, до окончания и полной победы в русско-украинской войне», – обратился к нардепам неонацист.

Напомним, ранее экс-нардеп Верховной Рады от Компартии Спиридон Килинкаров заявлял, что массовая продажа земли может закончиться для президента Владимира Зеленского сельскими бунтами.