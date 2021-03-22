АТОшники захватили дом в центре Одессы и взяли в заложники городскую власть

22.03.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Какая бы преступная дичь ни произошла на Украине, окажется, что она или вписывается в рамки нового украинского законодательства, или — если она все-таки «не впихивается в невпихуемое» — подпадает под военный капитулярий. Так вот, для любителей оправдывать ужасы современной Украины знанием юриспруденции, сразу уточню, что Одесса, о которой пойдет речь, никогда не входила в зону АТО, что в сегодняшнем повествовании является ключевым моментом.

Итак, пять лет назад АТОшники захватили в Одессе комплекс расселенных аварийных домов в центре на Успенской, 4. Они оборудовали его из говна и палок с хваткой живучего орка и в лучших традициях майданов — коммуникации «врежем» к соседям, платить ни за что не будем, пианино стырим в бывшем дворце пионеров, в пианино же посадим редиску. В общем-то, списанные в утиль с наградой от государства в виде мешка пластиковых крышечек на протезы, они просто выживали. А на югах возле моря выживать приятнее, чем в родных Стрыях и Гадячах.

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Особо примечательно то, как АТОшники объясняли свои действия властям — мол, по соседству находится женский монастырь Московского патриархата, который претендует на захваченные дома и «устраивает шабаши с целью распространения русского мира и путинского влияния», а мы от него обороняемся. И, согласно политической линии, эту чушь все дружно съели.

К АТОшникам присоединились выброшенные на улицу переселенцы с Донбасса. Дело в том, что их наплыв пришелся на каденцию Михаила Саакашвили на посту одесского губернатора, и он эту кампанию с треском провалил.

В частности, времена его правления запомнились каждодневными митингами переселенцев под ОГА и постоянными жуткими сюжетами по ТВ, в которых старики и инвалиды лежали укрытые газетами в заброшенных санаториях без коммуникаций, где даже из паркета нельзя было разжечь костерок по причине того, что его уже давно сожгли бомжи. И это, кстати, об упырином вое украинства к дончанам и крымчанам — «Вернитесь!». Вот выше как раз была описана картинка того, что Украина может предложить в качестве светлого будущего…

В общем, АТОшники с переселенцами организовали что-то вроде коммуны. Однако сами коммунальщики этот «цыганский табор» отнюдь не жаловали. И дело тут даже не в идейности — они ведь и законопослушных граждан пачками от коммуникаций за долги отключают, а уж «перекрывать кислород» разбойникам само верховное шестилапое божество ЖКХ велело.

И вот на днях свидомая часть пользователей соцсетей принялась распространять объявление SOS следующего содержания: «Успенская 4. Самосозданное компактное поселение переселенцев и воинов АТО. Своими силами в 2016 году мы нашли полуразрушенное здание. Своими силами сделали дом пригодным к жизни. 18.03 нам отключили водоснабжение. Обычно на свои радикальные действия чиновники ждут от нас не менее радикальных действий…». А что такое «радикальные действия» со стороны АТОшников мы все прекрасно знаем — взять и зафигачить гранату.

Сотни перепостов и комментариев, в которых все эти милые ребята обещали, что за словом они в карман не полезут (у них все равно есть гранаты). Поносили последними словами мэра и губернатора — стандартный, в общем, набор. И что вы думаете — на следующий же день те самые коммунальщики, которые, обычно, не просто не церемонятся с гражданами, а доводят их до суицида, выстроились по струнке и подключили все обратно.

Причем, на защиту самозванцев прибежали аж три департамента горсовета, ЖЭК и куча сочувствующих чиновников. «Пэрэмога! — Тут же возопили вооруженные пираты. — Слава Украине!». А уж как этот беспредел воспринимался на контрасте с недавней неудачной попыткой со стороны отчаявшейся одесситки поджечь пенсионный фонд, которой тут же впаяли уголовную статью, догадайтесь сами. «Но «Слава Украине!» она не кричала», — написала я тогда.

А теперь давайте рассмотрим ситуацию с точки зрения даже предвзятого украинского законодательства, выписанного под обезьяну с гранатой. Здесь я еще раз напомню, что в зону АТО Одесса никогда не входила (впрочем, как и семь лет назад, когда 2 мая в Доме профсоюзов жгли одесситов). То есть, официально в Одессе мир. Поэтому действия АТОшников — захват зданий, издевательства над соседями, шантаж коммунальщиков и угрозы властям — следует рассматривать как терроризм.

Переселенцев можно исключить, они действуют от безысходности. И это, кстати, хороший повод «взять за жопу Саакашвили», а ему, дескать, не могут заткнуть рот, потому что формально придраться не к чему. Так вот, пожалуйста — именно благодаря ему переселенцы с Донбасса живут в Одесском регионе как собаки.

Но все упирается исключительно в политическую волю, получается, что главенствующую над законом: если власть боится АТОшников, значит она заложник, если заодно с ними, значит пособник террористов. Пора бы уже решить, а то – как бы поздно не стало. Особенно, памятуя недавнее интервью Министра внутренних дел Украины Авакова Гордону, в котором он так буднично, с житейской даже какой-то мудростью в глазах, заявил, что — да, ну тащат АТОшники домой гранаты, да, головорезы, да, психически больные, однако же, се ля ви.

Только если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно обязательно выстрелит. А АТОшники терроризируют город уже пять лет. Чувствую, что не за горами новая беда.