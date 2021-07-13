Аваков – на выход: Додавил Зеленский или посольство США гарантировало повышение?

13.07.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Непотопляемый глава МВД Украины Арсен Аваков, занимавший эту должность с 2014 года и переживший нескольких руководителей страны, подал в отставку. Это уже подтверждено официально министерством. По процедуре, теперь увольнение Авакова должна одобрить Верховная рада.

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Известие об отставке Авакова появилось на следующий день после его встречи с новым руководителем посольства США Джорджем Кентом. Это уже породило версии о том, что экс-глава МВД как одобренный американскими хозяевами может уйти на повышение – в кресло премьер-министра.

«Аваков написал заявление об отставке. В четверг его проголосуют. Гарантом сделки выступил Кент. Круто начал начальник. Но это ещё далеко не все», – комментирует киевский журналист Александр Зубченко.

Согласно другой версии, Аваков увольняется под давлением президента Владимира Зеленского, которому надоел влиятельный конкурент во власти. Если это предположение верно, эксперты предрекают обострение борьбы украинских элит.

«Теперь будет ещё больше веселья. Как метко сказал мой коллега, не знаю, чем в воздухе больше пахнет: досрочными выборами или бунтом? Я думаю, что в воздухе пахнет и тем, и другим», – пишет в своем блоге политолог Юрий Романенко.

Про версии пишет и политолог Тарас Березовец.

«Аваков подал в отставку. Ну что ж. Игра на опережение. Аваков в должности, страшно сказать, с 27 февраля 2014 года, это уже целая эпоха. Зеленский сейчас имеет все шансы получить досрочные как президентские, так и парламентские выборы», – считает Березовец.

А вот российский политолог Алексей Мартынов полагает, что Аваков попросту бежит с «тонущего корабля», стремясь избежать ассоциации с режимом Зеленского, приближающимся к своему краху.

«Аваков, конечно, упырь, но жопа у него вещун! Чутьё звериное! Подал в отставку. Можно ставки собирать на сколько Зеленский просидит ещё. Максимальный интервал до НГ», – комментирует Мартынов.