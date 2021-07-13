Украина получила старого нового внешнего управляющего

13.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент снова возвращается на Украину – он займет место временного поверенного в делах США, сменив на этом посту Кристину Квин, которая якобы ушла в отпуск.

По информации наблюдателей, Квин отбыла в Вашингтон готовить встречу президентов США и Украины, которая должна состояться в этом месяце. Кент же, вероятнее всего, останется «смотрящим» по Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джордж Кент – не впервые приезжает работать в Киев. Он занимал должность замглавы политического отдела посольства США на Украине в 2004 – 2007 годах, а с 2015 по 2018-й был замглавы миссии США в Киеве. Кента, в совершенстве владеющего украинским и русским языками, называют хорошо информированным специалистом в области украинской коррупции. Интересно, что первая его встреча по приезду в страну, состоялась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Официально пресс-служба министерства говорит о подписании документов с представителями американских компаний и посольства – протокола о реформировании гидрометеослужбы Украины и сотрудничестве с INL (отделом по правоохранительным вопросам посольства США на Украине).

По мнению политолога Михаила Погребинского, Джордж Кент на Украине будет выполнять функции внешнего управляющего страной.

«Кент — опытный человек, хорошо знающий внутреннюю политическую кухню Украины. Знает, кто и как коррумпирован, а также как управлять этим процессом. Его влияние было сконцентрировано главным образом на системе правоохранительных органов, антикоррупционных структурах и т. д. Результат этой деятельности мы хорошо знаем. Они пять лет работали, и никакого результата по борьбе с коррупцией так и не получили. Зато просветили американское посольство, как, кто и каким образом в украинских кругах элиты зарабатывает деньги. Это Кент очень хорошо знает. В этом смысле он был бы эффективным внешним управляющим Украины», – заявил он «Актуальным комментариям».

Политолог Владимир Корнилов отмечает, что встреча Кента с Аваковым означает поиск Штатами сменщика нынешнего президента Владимира Зеленского.

«Очень показательно, что первый, с кем он встретился, – Аваков. Американцы зондируют почву на предмет того, как и кем менять Зеленского, если что? Нет, не случайно в сегодняшней статье Путин провел параллель между днем сегодняшним и тем, как в 1918 г. немцы меняли власть в Киеве на свою марионетку Скоропадского. Кстати, тот переворот проходил в киевском цирке. Тоже хорошая параллель».

Известный киевский журналист-расследователь Владимир Бойко в своем блоге напоминает, что Кент имеет хорошие связи с Аваковым и непосредственное отношение к тому, чтобы украинские правоохранители «замяли» историю с некачественными рюкзаками, которые его сын поставлял в Нацгвардию, за что было возбуждено уголовное дело.

«Неудивительно, что сразу же по прибытии в Киев Кент встретился со своим давним соратником, министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым, который, по словам бывшего посла США в Украине Мари Йованович, сообщал в американское посольство информацию, что представляет интерес для спецслужб США. В благодарность за это Кент помогал Арсену Борисовичу в непростом деле набивания карманов.

В частности, как показали так называемые «аквариумные записи», сделанные в кабинете бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, именно Кент приказал Холодницкому и директору НАБУ Сытнику закрыть «дело о рюкзаках Авакова» – уголовное производство, начатое Главной военной прокуратурой в связи с тем, что сын Авакова поставлял Национальной гвардии Украины через фиктивную фирму некачественные рюкзаки по завышенной цене», – напоминает Бойко.

А в общественном движении «Донецкая Республика» напомнили интересный факт – уже назначенный послом США еще при прошлом президенте Дональде Трампе Кит Дейтон так и не доехал до Украины, хотя формально указа о его снятии не было. Кент же известен тем, что активно боролся с предыдущим американским лидером.

«Кент – тот самый, что уже работал на Украине в 2015-2018 годах в должности замглавы миссии США, и тот самый, что свидетельствовал против Луценко и Джулиани. Кстати, назначенный Трампом послом в Киеве генерал Кит Дейтон так до Украины и не доехал. Работает директором Европейского центра исследований безопасности им. Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене, Германия. Вроде бы информации о том, что указ о его назначении отменён, не было. С другой стороны, очевидно, что новой администрации Дейтон в Киеве не нужен – задачи другие», – рассказали в ОД «Донецкая Республика».