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06.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Сюжет дня, Украина
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Аваков обещает держать Билецкого и Карася в узде

Националистические группировки экс-командира полка «Азов» Андрея Билецкого «Нацкорпус» и «Нацдружины» не будут устраивать беспорядки во время второго тура выборов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу угроз от «Национальных дужин» и «Национального корпуса». Позиция Билецкого здесь достаточно ясна, мы проводили с ним встречу, в том числе и с точки зрения их позиции по обеспечению выборов без давления», – отметил он.

Аваков утверждает, что аналогично будут вести себя и другие, более мелкие, националистические группировки.

«Я не думаю, что у организации «Сич» достаточно сил или желания дестабилизировать ситуацию. Это небольшие радикальные группы. На каждую из которых у нас хватает очень быстрого аппарата государственного воздействия. Вы увидите, что не будет ни одного инцидента и в момент второго тура выборов», – добавил глава МВД.

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