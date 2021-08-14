Аваков отправил своих националистов на штурм офиса Зеленского

14.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Контролируемая ушедшим недавно в отставку экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым группировка «Нацкорпус» устроила столкновения с полицией под Офисом президента – с применением слезоточивого газа и дымовых шашек.

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Националисты хотели провести митинг «против капитуляции» – очевидно, под грядущий приезд Ангелы Меркель в Киев, которая, по некоторым данным, намерена привезти проект сделки по Донбассу в обмен на гарантии транзита газа через Украину после запуска по «Северному потоку-2». Во всяком случае, ранее близкие к Авакову эксперты разгоняли в СМИ тезисы о том, что он уходит в отставку именно из-за неготовности обеспечивать выполнение соглашений по легализации ЛДНР, к которым, якобы, Киев склоняет Запад.

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Драка началась после отказа националистов выполнить требование правоохранителей о досмотре участников митинга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОП и спровоцировали столкновения с силами правопорядка», – сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артём Шевченко.

О том, что запрещенные предметы были в наличии у националистов – можно убедиться по результатам стычки.

По предварительным данным, семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. Националисты также сообщают о травмированных со своей стороны.