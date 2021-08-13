Меркель везёт в Киев предложение о сделке по Донбассу

13.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая запланировала свой визит на Украину в ближайшие дни, привезет президенту Владимиру Зеленскому вариант сделки по Донбассу – десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину в обмен на выполнение «Минских соглашений» (предусматривают легализацию ЛДНР и фактический старт федерализации бывшей советской республики).

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта сделка, которую предлагает Меркель, она абсолютно понятна и началась не сегодня, и не вчера. Соглашение началось с визита Зеленского к Меркель, потом Меркель-Байден, потом снова Меркель в Киеве к Зеленскому, и будет еще визит «прощальный», как говорят, к Путину. Она состоит в чем? Что Украина может получить десятилетний контракт, транзитный контракт на российский газ через украинскую ГТС в Европу, но в обмен на реализацию «формулы Штайнмайера». Кстати, Путин об этом говорил, что «я не против, но если эти деньги за транзит не перейдут на финансирование украинских военных на Донбассе». Вот такой четырехугольник. По меньшей мере, так Меркель хочет, такое предложение делает всем – и Байдену, и Путину, и Украине, чтобы решить вопрос «Северного потока», – заявил Карасев.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года. ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».