Аваков продолжит торговать погромным страхом

23.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Погром офиса президента Украины, устроенный в минувшую субботу праворадикалами, стал выгоден главе МВД Арсену Авакову.

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал киевский политолог Андрей Золотарев.

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«Судя по всему, инициатором погрома стала та часть подментованных активистов, которая была ориентирована на команду Порошенко, и которых курирует Кононенко («Латыш»). Это было выгодно также эффективному «продавцу страха» Арсену Борисовичу, хотя его людей там точно не было – ни «Нацкорпуса», ни прочих формирований, которые являются его клиентеллой. Там были такие аффилированные с командой экс-президента организации как «Демсокира» и «Вильни люди». Были и соросята типа «Гонора». Их всех организаций, которые подавали заявку на проведение акции – петрушкины люди», – сказал Золотарев.

Он обращает внимание, что команда Порошенко сейчас пытается откреститься от погрома.

«Но ответственность – на организаторах акции. И если посмотреть на состав участников, то совершенно ясно, чей это был перформанс. Конечно, возможно, что изначально ставилась задача только написать «лох», что соответствовало интеллектуальному уровню организаторов, но, как это часто бывает, исполнители были в ударе, попортили двери, нарисовали свастику и сделали еще много чего, что не было в планах», – отметил эксперт.

Он полагает, что самым большим бенефициаром акции стал Аваков.

«Он показал, что он может контролировать улицу. Он дал порезвиться, хотя сил было достаточно, чтобы все жестко подавить – на соседних улицах стояли колонны автозаков. Но было принято такое вот решение. Не было даже досмотров, ничего. Профит двойной – с одной стороны президенту показали, что может быть, с другой – всем показали неадекватность группы поддержки Стерненко, то есть той публики, которая кричала «Аваков-черт», что Арсену Борисовичу не нравится. Аваков, судя по всему, и дальше будет торговать страхом», прогнозирует Золотарев.