Аваков против Зеленского: Чем закончится нападение на Сивоху

12.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевская полиция задержала шесть националистов, которые участвовали в избиении советника секретаря Совбеза Украины Сергея Сивохи. Об этом сообщил основатель нацбата “Азов” Андрей Билецкий. Как уже отмечалось, правоохранители прибыли только после инцидента, хотя боевики заранее анонсировали свою акцию.

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Наблюдатели полагают, что наказания, как и прежде, штурмовикам не будет, поскольку радикалы числятся в «Нацкорпусе», который связывают с главой МВД Арсеном Аваковым. Во всяком случае, так было несколько недель назад, когда боевики политического крыла «Азова» избивали полицию возле Верховной рады, срывая голосование за рынок земли, и были отпущены вскоре после задержания.

Сейчас «Нацкорпус» объявил сбор «побратимов» возле участка МВД на улице Московской в Киеве, где традиционно проведет митинг за освобождение «побратимов».

Интересно, что среди нападавших на Сивоху главным в группе был Сергей Тамарин – это бывший житель Феодосии, который в 2014 году уехал из Крыма, принимал участие в создании «Азова» и участвовал в карательной операции против Донбасса, сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

«Аваков показал, кто в стране хозяин. И это не Зеленский. Посмотрим, согласится с этим Зеленский или попробует оспорить», – комментирует инцидент одесский журналист Юрий Ткачев.

«По ситуации с Сивохо буду краткой. Грубо и публично нарушать закон можно в одном случае: когда есть соучастники во власти. Те, кто прикроет. Вот именно так и цветет безнаказанность и самоуверенность», – отмечает экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Поддерживавший Майдан политолог Юрий Романенко считает, что Владимира Зеленского ждет жесткое противостояние с националистами после анонсированной вчера на переговорах в Минске попытки начать прямые переговоры Киева и ЛДНР на новой площадке.

«Зеленский может и не понимает, что происходит, но когда его начнут выносить, то это будет мало интересовать, что он понимал или не понимал. Пока очевидно одно – в условиях, когда мир летит в тартарары из-за вируса и глобального экономического, Зеленский решил, что можно продать одну тему – мир любой ценой», – заявил Романенко.