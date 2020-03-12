«***дуй в Ростов!» – нацисты Авакова избили Сивоху

12.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Боевики «Нацкорпуса» – политического крыла нацбата «Азов» – сорвали сегодня в Киеве проведение пресс-конференции советника секретаря Совбеза Украины Сергея Сивохи, который хотел презентовать «национальную платформу примирения» с Донбассом.

Националисты уже несколько дней «точили зуб» на чиновника, который накануне в эфире высказался о ситуации в Донбассе как внутреннем гражданском конфликте Украины. Сегодня штурмовики набросились на Сивоху перед началом пресс-конференции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Территорию украинскую необходимо отвоёвывать, защищать. Нет политической воли из-за таких клоунов, как вы, враг Украины. Я говорю конструктивно. Я не могу подобрать других слов по отношению к человеку, который враг всего украинского», – начал кричать боевик «Азова» Сергей Тамарин.

После чего журналисты порошенковского телеканала «Прямой» задали Сивохе вопрос о том, кто начал войну в Донбассе. Вместо ответа советник секретаря Совбеза попытался покинуть зал, однако был остановлен набросившимися на него радикалами, которые с криками: «Сепар галимый!», «Таких людей надо выбрасывать на помойку!» и «П#здуй в Ростов!», начали хватать чиновника за воротник.

После этого Сергею Сивохе всё-таки удалось выйти из зала проведения пресс-конференции, однако в коридоре радикалы вновь его догнали, и с криками «Убирайся отсюда», начали сильно толкать, в результате чего советник упал на пол. Поднявшись, Сивохо ретировался к выходу из здания.

Вслед за ним помещение покинули и националисты. Уже только после этого на место прибыла вооруженная полиция, хотя акция радикалов была анонсирована заранее.

Напомним, что «Нацкорпус» связывают с главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Многие из его членов числятся сотрудниками правоохранительных органов.

«Говорят, что сегодняшняя травля Сивохи – это послание Авакова Ермаку и Козаку в Минск: «Без меня ничего не решите», – прокомментировал инцидент политолог Руслан Бортник.

Нападение на главного «примирителя» Зеленского не осталось незамеченным и в Донецке. «В конкурсе на самый короткий печальный рассказ сегодня победил Сивохо со своей хохмой про примирение свободного Донбасса с бандеровским нацизмом», – отметил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

Одесский журналист Юрий Ткачев полагает, что националисты, как и прежде, не понесут никакого наказания за свою выходку. «Как думаете, Сивохо лично заставят извиниться перед нациками за доставленные им неудобства, либо Зеленский за него это сделает?» – язвительно комментирует Ткачев.