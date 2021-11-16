Аваков рассказал, как Ахметов помог захватить Мариуполь

В 2014 году люди олигарха Рината Ахметова помогли украинским силовикам удержать Мариуполь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Украинской правде» заявил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, отвечая на вопрос о своих отношениях с Ахметовым.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я в нормальных отношениях с Ринатом Леонидовичем. У меня определенный сентимент, потому что в 14-м году в Мариуполе была проведена наша ключевая операция с полком «Азов» и вооруженными силами. Тогда мы выбили из города бандитов и вдруг обнаружили, что нам не хватает сил удерживать город. Тогда я обратился к Ринату, говорю: послушай, в Донецке была одна ситуация, мы там не были в состоянии, а здесь – другая. Он говорит: «Да, здесь ситуация другая».

И он тогда обратился к своим заводам, они дали нам… Короче, потом порядок в городе мы несколько дней держали через совместные патрули дружинников от заводов, добробатов, остатков полиции, и это очень стабилизировало ситуацию. И вот тогда я с ним несколько раз плотно разговаривал», – рассказал Аваков.