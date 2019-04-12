Аваков становится главным силовым лидером Украины

12.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Глава МВД Украины Арсен Аваков не даёт Петру Порошенко осуществить запланированные провокации для обострения ситуации накануне второго тура президентских выборов. В первое время после победы Владимира Зеленского главным силовым лидером страны окажется именно Аваков.

Об этом в ходе прямого включения из Киева в эфире телеканала «Россия-1» заявил начавший стремительно «перебуваться» после первого тура выборов украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский не лидер, это – образ голосования против Порошенко. Фактически выборы в первом туре превратились в референдум по недоверию действующему президенту и его политическому курсу. Поэтому любые технологии – чёрные, серые, вонючие и так далее, они срабатывают наоборот, имеют противоположный эффект.

Это раздражает людей, потому что за этом видят намерение украсть выбор или дискредитировать победу – дискредитировать поддержку Зеленского, стало быть, дискредитировать голоса украинцев, которых достаточно много было в первом туре, и большинство регионов проголосовало за Зеленского», – рассказал политолог.

«Что касается радикализации сценария, которая намечалась на первые дни этой недели – понятно, что президент в инерционном сценарии абсолютно проигрывал, ему нужно было взорвать ситуацию и попытаться найти свои шансы. Но на всякого рода акции своих сторонников возле офиса Зеленского есть свой ответ у Авакова. Этот силовой дуализм, который установился после майдана, он сегодня играет стабилизирующую роль, и Аваков в какой-то степени – силовой гарант мирной передачи власти.

Но здесь есть ещё одна опасность, уже для нового президента Зеленского: в какой-то мере он будет вынужден опираться на силовой ресурс Авакова, который после ухода Порошенко становится единственным силовым лидером. По крайней мере, на время. А у Зеленского своей команды нет, потому что, с одной стороны, тут Саакашвили, а с другой стороны Аваков. С одной стороны Лещенко и «еврооптимисты», и разного рода грантомольцы, а с другой – другие представители аваковской команды, Геращенко. Поэтому Зеленскому, конечно же, придётся вначале формировать свою команду, и он столкнётся с массой трудностей», – добавил Карасёв.